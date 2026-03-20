Najpierw klęska, teraz druga szansa. Gigant wraca na rynek smartfonów

W 2014 r. Amazon wprowadził swój pierwszy smartfon, licząc na skuteczną rywalizację z Apple i Samsungiem. Zamiast tego Fire Phone, nad którym prace nadzorował bezpośrednio założyciel Amazona Jeff Bezos, został wycofany po niewiele ponad roku, stając się jedną z najbardziej spektakularnych porażek firmy. Teraz koncern ponownie pracuje nad własnym telefonem.

Smartfon z AI i Alexą w centrum ekosystemu

Najnowszy projekt, znany wewnątrz firmy jako „Transformer”, prowadzi utworzona rok temu grupa w dziale urządzeń Amazona o nazwie ZeroOne, której zadaniem jest tworzenie „przełomowych” gadżetów – twierdzą cztery osoby zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się agencja Reuters. ZeroOne kieruje J Allard, były menedżer Microsoftu zaangażowany w stworzenie takich urządzeń jak odtwarzacz muzyczny Zune i konsola Xbox.

Kluczowym punktem projektu Transformer jest integracja funkcji sztucznej inteligencji bezpośrednio z urządzeniem. Mogłoby to wyeliminować potrzebę korzystania z tradycyjnych sklepów z aplikacjami, które wymagają pobierania i rejestrowania się przed ich użyciem.

Według źródeł agencji Reuters firma rozważa wypuszczenie zarówno tradycyjnego smartfona, jak i tak zwanego „dumbphone” (prosty telefon o ograniczonych funkcjach), który mógłby również pozwolić Amazonowi na pozycjonowanie produktu jako potencjalnego drugiego smartfona, towarzyszącego iPhone'om i Samsungom Galaxy obecnym już w kieszeniach klientów.