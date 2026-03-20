Najpierw klęska, teraz druga szansa. Gigant wraca na rynek smartfonów

Na rynku smartfonów może pojawić się nowy, potężny gracz. Już raz próbował swych sił, bez powodzenia
W 2014 r. Amazon wprowadził swój pierwszy smartfon, licząc na skuteczną rywalizację z Apple i Samsungiem. Zamiast tego Fire Phone, nad którym prace nadzorował bezpośrednio założyciel Amazona Jeff Bezos, został wycofany po niewiele ponad roku, stając się jedną z najbardziej spektakularnych porażek firmy. Teraz koncern ponownie pracuje nad własnym telefonem.
Najnowszy projekt, znany wewnątrz firmy jako „Transformer”, prowadzi utworzona rok temu grupa w dziale urządzeń Amazona o nazwie ZeroOne, której zadaniem jest tworzenie „przełomowych” gadżetów – twierdzą cztery osoby zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się agencja Reuters. ZeroOne kieruje J Allard, były menedżer Microsoftu zaangażowany w stworzenie takich urządzeń jak odtwarzacz muzyczny Zune i konsola Xbox.
Kluczowym punktem projektu Transformer jest integracja funkcji sztucznej inteligencji bezpośrednio z urządzeniem. Mogłoby to wyeliminować potrzebę korzystania z tradycyjnych sklepów z aplikacjami, które wymagają pobierania i rejestrowania się przed ich użyciem.
Według źródeł agencji Reuters firma rozważa wypuszczenie zarówno tradycyjnego smartfona, jak i tak zwanego „dumbphone” (prosty telefon o ograniczonych funkcjach), który mógłby również pozwolić Amazonowi na pozycjonowanie produktu jako potencjalnego drugiego smartfona, towarzyszącego iPhone'om i Samsungom Galaxy obecnym już w kieszeniach klientów.
To kolejny etap wieloletnich starań, by zrealizować wizję Bezosa – wszechobecnego asystenta głosowego, podobnego do komputerów sterowanych głosem znanych z serialu „Star Trek”. Bezos wyobrażał sobie smartfon, w którym kluczową rolę odgrywają zakupy, oferujący przewagi nad Apple dzięki wygodzie dostaw i zniżkom w ramach Prime. Przy okazji Amazon mógłby zdobywać ogromne ilości danych o użytkownikach.
Pierwsze wejście Amazona na rynek smartfonów w 2014 r. obejmowało funkcje takie jak narzędzie zakupowe oparte na aparacie, które rozpoznawało produkty, wyszukiwało je w ofercie Amazon.com i wkładało do internetowych koszyków klientów. W autorskim systemie Fire OS brakowało popularnych aplikacji dostępnych w sklepach Android i iOS, a telefon posiadał skomplikowany system ekranowy z wieloma kamerami do wyświetlania obrazów 3D, który zużywał tyle energii, że słuchawka często się przegrzewała.
Brak popularnych aplikacji i problemy techniczne sprawiły, że sprzedawał się słabo. Amazon obniżył jego cenę z 649 do 159 dol. i ostatecznie wycofał urządzenie po 14 miesiącach, notując 170 mln dol. strat.
O ile Fire Phone próbował jedynie „rozpoznawać” przedmioty aparatem, o tyle „Transformer” ma rozumieć kontekst życia użytkownika – wiedzieć, kiedy kończą się zapasy w lodówce, czy przewidywać potrzeby zakupowe na podstawie analizy nawyków, zanim użytkownik sam o tym pomyśli. To realizacja koncepcji „ambient computing”, w której urządzenie staje się pośrednikiem w codziennych czynnościach.
Wciąż niewiele wiadomo o samym projekcie. Nieznane są m.in. cena urządzenia, harmonogram czy skala inwestycji. Kluczowym elementem jest integracja sztucznej inteligencji, która mogłaby ograniczyć rolę tradycyjnych sklepów z aplikacjami. Możliwe jest, że telefon zostanie zaoferowany w bardzo niskiej cenie, np. w zamian za wieloletnie zobowiązanie do korzystania z usług Prime.
Historia urządzeń z wbudowaną AI pełna jest porażek, jak Humane AI Pin czy Rabbit R1, urządzeń, które mimo szumnych zapowiedzi, nie zdołały zastąpić tradycyjnych smartfonów. Nie zniechęciło to jednak innych do dążenia do stworzenia urządzeń z AI. OpenAI pracuje z byłym szefem designu Apple, Jony Ive’em, nad kilkoma prototypami sprzętu, podczas gdy Apple, Google i Meta opracowują nowe okulary z wbudowaną AI oraz inne urządzenia, takie jak zegarki i słuchawki.
Eksperci wskazują, że powrót Amazona na rynek smartfonów będzie trudny – użytkownicy są przywiązani do obecnych ekosystemów. Apple i Samsung kontrolują ok. 40 proc. rynku. Dodatkowo 2026 r. jawi się jako trudny dla branży – globalne dostawy smartfonów mają spaść o 13 proc. według prognoz firmy IDC, m.in. dlatego, że gwałtownie rosnące ceny chipów pamięci windują koszty urządzeń.
