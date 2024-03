Polskie firmy IT mają kwitnąć. Kulą u nogi rotacja pracowników

Już w przyszłym roku sektor IT ma odpowiadać za 4,5 proc. polskiego PKB – wynika z prognoz analityków Fitch Solutions. To istotny skok względem 2022 r., gdy ów sektor generował 3,5 proc. naszego PKB. Wyliczenia renomowanej firmy nie pozostawiają złudzeń – wartość rodzimej branży technologicznej wzrosnąć ma przestrzeni trzech lat o przeszło 12 proc., do poziomu blisko 35,1 mld dol. To oznacza, że w okresie 2022–2025 urośnie o niemal 6 mld dol. Eksperci podkreślają, iż to wyraźnie pokazuje zarówno dynamikę rozwoju, jak i znaczenie nowych technologii w polskiej gospodarce.

Reklama

Firmy łapią wiatr w żagle

Wedle analizy Fitch Solutions największą część wydatków na technologie nad Wisłą stanowią usługi informatyczne – to aż prawie 23 mld dol. (segment oprogramowania reprezentuje wydatki rzędu 9 mld dol.). Jak tłumaczy Michał Górecko z BPSC, to efekt rosnącego zapotrzebowania firm na specjalistyczne usługi IT, takie jak wsparcie techniczne, zarządzanie infrastrukturą informatyczną czy dostosowywanie oprogramowania do potrzeb. Jego zdaniem, choć wydatki na sprzęt komputerowy stanowią w tym kontekście najmniejszą część nakładów („tylko” ok. 3 mld dol.), to warto je odnotować, gdyż dowodzą, że inwestycje w nowoczesny urządzenia i infrastrukturę IT, są kontynuowane. Analitycy mówią też o dużym potencjale w chmurze obliczeniowej – tu w odróżnieniu do segmentu sprzętowego, który staje się nasycony, widać świetne perspektywy. Fitch zauważa, iż rozwija się on siedmiokrotnie szybciej niż cały rynek IT. Według badań z usług „cloudowych” ma już korzystać co czwarta firma (głównie z sektora handlu detalicznego, transportu i logistyki).

Czytaj więcej Globalne Interesy Polowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji. Astronomiczne pensje i akcje Potężny deficyt specjalistów AI staje się poważnym problemem Europy. Firm rozwijających lub wykorzystujących tą technologię szybko przybywa. W efekcie walka o znających ją pracowników staje się wyjątkowo ostra, a włączyli się do niej giganci z USA.

– O dużych szansach na rozwój lokalnego rynku wiele mówią inwestycje w naszym regionie globalnych graczy, jak Google, Amazon i Microsoft. Dzięki temu oraz zaangażowaniu lokalnych operatorów w ciągu kilku najbliższych lat Polska ma szansę stać się jednym z wiodących rynków świadczących usługi chmurowe w różnych modelach w Europie Środkowo-Wschodniej – przekonuje Wojciech Stramski, prezes Beyond.pl.

Jednakże w polskim IT, pomimo obecności globalnych graczy, to właśnie rodzime firmy są siłą napędową. Michał Górecko zauważa, iż rodzime firmy IT nie tylko dotrzymują kroku, ale często wyprzedzają rynek dzięki innowacjom. – Elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych, połączona z wysoką jakością usług i konkurencyjnymi kosztami, sprawia, że polski sektor IT jest zauważalny na całym świecie – dodaje.