Pod Warszawą powstanie gigantyczne centrum danych. Ma karmić sztuczną inteligencję

Kto rządzi w centrach danych

Atman Data Center Warszawa-3 (WAW 3) to ośrodek zaprojektowany do obsługi m.in. firm z sektora technologii AI. Firma jest polskim przedsiębiorstwem, wywodzącym się z założonej w 1987 r. spółki TTM, produkującej rejestratory lotnicze. Obecnie należy do grupy GCI, stosunkowo młodego gracza na rynku centrów danych, za którym stoją pieniądze Goldman Sachs Asset Management (GCI przejęło Atmana w 2020 r.).

Największą dotąd inwestycją w tym sektorze w Polsce jest projekt Microsoftu. Ten niespełna cztery lata temu ogłosił partnerstwo z polską Chmurą Krajową, powołaną przez PKO BP i PFR. Plan zakłada m.in. stworzenie w naszym kraju nowoczesnego centrum danych, pierwszego takiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt ma kosztować 1 mld dol.