Women in Tech Summit. Bezpieczeństwo danych jest już koniecznością

Pierwsza, w której uczestniczę. Natomiast bardzo dużo słyszałam o tym wydarzeniu. Wielokrotnie spotykałam osoby, które brały w nim udział i one bardzo mocno rekomendowały obecność. W tym roku Equinix jest faktycznie we wszelkich możliwych miejscach. I jest to zdecydowanie wydarzenie, do którego będziemy chcieli wrócić w przyszłym roku.

Rozumiem, że wynosi pani bardzo pozytywne wrażenia z tego wydarzenia?

Tak, to zdecydowanie jest miejsce, gdzie warto być, gdzie warto rozmawiać. Bardzo ciekawe prezentacje i uczestnicy oraz uczestniczki naprawdę głodni wiedzy, informacji, interakcji. To się czuje. Atmosfera jest wspaniała.

Obserwując to wydarzenie i pamiętając o wysokim odsetku pań pracujących w Equinix w Warszawie, sądzi pani, że coraz więcej kobiet będzie się interesowało i pracowało w nowych technologiach?

Myślę, że wydarzenia takie jak to oswajają trochę kobiety z technologią i pokazują, że w zasadzie jest to obszar dla każdego. Ja sama nie wywodzę się z tego obszaru. Początki mojej kariery zawodowej to nie są technologie. Pierwsza jej część to były duże sieci detaliczne na świecie, a więc handel. Potem start-up, trochę technologiczny, ale jednak start-up, a później branża medyczna.