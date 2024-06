Cios Joe Bidena w rosyjską firmę Kaspersky. Jest totalny zakaz

Według niej amerykańscy konsumenci, którzy już korzystają z programu antywirusowego firmy Kaspersky, nie naruszają prawa. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departament Sprawiedliwości podejmą wysiłki, aby powiadomić konsumentów w USA, a rząd USA utworzy stronę internetową, aby osoby dotknięte skutkami mogły znaleźć informacje potrzebne do zrozumienia, dlaczego administracja robi to, co robi;.

Czytaj więcej Bezpieczeństwo Kaspersky w Polsce zrywa z rosyjskim Kasperskym. Przez wojnę Spółka Kaspersky Lab, która od 2001 r. była przedstawicielstwem Kaspersky, rosyjskiej firmy specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie, zrywa z „matką”. Polski dystrybutor poinformował o zakończeniu z początkiem kwietnia współpracy.

Urzędnik Departamentu Handlu USA powiedział podczas telekonferencji prasowej, że federalna agencja ds. cyberbezpieczeństwa CISA skontaktuje się z organizacjami zajmującymi się infrastrukturą krytyczną, które korzystają z oprogramowania firmy Kaspersky w swojej działalności, aby pomóc im znaleźć alternatywy. Urzędnik powiedział również, że nie planuje wymieniać żadnego konkretnego działania firmy, które doprowadziło do decyzji. Zakaz jest kolejnym krokiem z długiej serii działań rządu USA przeciwko firmie Kaspersky z siedzibą w Moskwie.

Czy Kaspersky jest wykorzystywany do szpiegowania?

We wrześniu 2017 r. administracja Trumpa zakazała agencjom federalnym USA używania oprogramowania Kaspersky w obawie, że firma może zostać zmuszona do pomocy rosyjskim agencjom wywiadowczym. Na początku roku zgłoszono, że hakerzy rosyjskiego rządu ukradli tajne dokumenty USA przechowywane na komputerze domowym pracownika wywiadu, ponieważ był na nim uruchomiony program antywirusowy firmy Kaspersky, co oznaczało pierwszy znany przypadek szpiegostwa wynikający z użycia oprogramowania firmy.

Według raportu The Wall Street Journal z kwietnia 2023 r., nad decyzją o zablokowaniu Kaspersky Lab pracowano od zeszłego roku.

Firma Kaspersky twierdzi, że ma ponad 400 milionów klientów indywidualnych i ponad 240 000 klientów korporacyjnych na całym świecie. Nie chciała podać, ilu klientów Kaspersky ma w USA, ale stwierdził, że jest to znacząca liczba, w tym organizacje zajmujące się infrastrukturą krytyczną oraz jednostki samorządu stanowego i lokalnego.