Nie zjadajmy oszczędności – AI w biurach rachunkowych

- Jesteśmy z AI już od wielu lat. To, o czym w tym momencie mówimy, to nie boom technologiczny, ale poszerzenie dostępu do czegoś używanego przez wąską, wyspecjalizowaną grupę od lat – mówi Rafał Strzelecki, CashDirector – Nie możemy, jeszcze, mówić o zagrożeniu dla biznesu, bo na co dzień korzystamy z narzędziach opartych na AI i RPA – podkreśla jeden z panelistów Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych. A pierwsze programy księgowe wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz automatyzację procesów robotycznych pojawiły się na rynku już na początku lat 2000. Teraz czeka nas pogłębienie tych procesów.

Według raportu Caseware na rok 2023, około 66% firm księgowych deklaruje, że większość ich operacji jest już zdigitalizowana. Przewiduje się, że do 2026 roku aż 84% firm będzie działać głównie w środowiskach cyfrowych. – Już teraz używamy programów, które automatyzują wiele procesów, ograniczają ryzyko błędów i niezgodności – podkreślają paneliści MKBR. To wyraźny trend, który napędza transformację branży księgowej, poprawiając efektywność i precyzję operacji finansowych. Trend, który generuje wielkie zyski. Szacuje się, ze do 2028 roku rynek AI w księgowości osiągnie wartość ponad 26 miliardów dolarów.

Hamulec dla AI

Jednak polska branża rachunkowa mówi „stop” szybkiemu rozwoju sztucznej inteligencji. To nie tylko konsekwencje ustawa o AI, która wejdzie w życie 2 sierpnia 2026 roku, a która wprowadzi regulacje dotyczące odpowiedzialnego wdrażania AI w różnych sektorach, w tym w księgowości. Jak podkreślił w Targach Kielce Kamil Giera z Ministerstwa Cyfryzacji, w związku z pracami prawnymi na poziomie Unii Europejskiej, ministerstwo zostanie zobowiązane do powołania odpowiedniego organu państwowego, który to będzie przyznawać odpowiednie certyfikaty narzędziom bazując na AI. - AI Act ma wprowadzić certyfikację dla systemów AI, szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z etyką oraz ochroną danych – podkreśla specjalista z Ministerstwa Cyfryzacji. W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, certyfikacja AI będzie dotyczyć systemów o wysokim ryzyku, takich jak te stosowane w sektorze zdrowia, edukacji, czy finansów. – Cyfryzacja będzie rodzajem hamulca rozwojowego dla AI, jednak jest on konieczny ze względu bezpieczeństwa – komentuje Rafał Strzelecki.

Optymalizacja przez duże O

Paneliści MKBR wskazali, że AI już teraz znajduje szerokie zastosowanie w automatyzacji rutynowych zadań, takich jak przetwarzanie faktur, raportowanie finansowe, czy zarządzanie płatnościami. Jak podkreślił Rafał Strzelec, AI może zastąpić pracowników w wykonywaniu czasochłonnych zadań administracyjnych, co pozwala księgowym skupić się na bardziej strategicznych aspektach działalności swoich klientów. - Jednak pełna automatyzacja musi wiązać się z zaufaniem do procesów AI – nie możemy wciąż sprawdzać tych procesów bo zjemy oszczędność czasu na to podwójne sprawdzanie. – mówi ekspert. A czas to pieniądz. Szacuje się, że biura rachunkowe, które wdrożą AI, mogą zaoszczędzić nawet 30-50% czasu na zadaniach związanych z księgowością.

Marcin Wrzoskiewicz podkreślił, że choć AI może wpłynąć na zmniejszenie liczby osób zatrudnionych przy prostych, powtarzalnych zadaniach, to jednocześnie otwiera nowe możliwości dla księgowych. - Pracownicy biur rachunkowych będą musieli rozwijać swoje umiejętności analityczne i strategiczne, stając się doradcami biznesowymi, a nie jedynie wykonawcami czynności administracyjnych – stwierdził wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.