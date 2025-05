„Papież internetu”. Tu Polacy okazali się światowym liderem

Najnowsze statystyki Google Trends nie pozostawiają wątpliwości – Prevost i Leon XIV to hasło, które zyskały globalnie największą popularność w wyszukiwarce Google w ciągu ostatnich 24 godzin. I nic dziwnego, bo w czwartek wieczorem podczas odbywającego się w Watykanie konklawe wybrano Amerykanina na papieża.

Reklama

Kim jest Leon XIV? Kim jest Leon XIII?

Następca Franciszka przyjął imię Leona XIV. I wówczas w sieci zapanował szał. Liczba wyszukiwań skoczyła rekordowo – internauci chcieli znaleźć informacje o Leonie XIV, poznać osobę kardynała Roberta Prevosta, ale też dowiedzieć się czego o jego papieżu-imienniku, Leonie XIII. W Polsce liczba wyszukiwani frazy „Leon XIV” w ciągu 24 godzin skoczyła o ponad 1000 proc. Przeszło milion razy wpisano to hasło do popularnej wyszukiwarki. Ponad 200 tys. razy zrobiono to dla frazy „Leon XIII”. Ale taki trend zapanował na całym świecie. Wiadomości o Amerykaninie szukano zwłaszcza w USA i Ameryce Południowej, ale również intensywnie wyszukiwano ich na Madagaskarze, Demokratycznej Republice Konga i w Kamerunie. W Europie „googlowano” na potęgę we Francji, ale też Włoszech, Hiszpanii oraz Niemczech.

Jednakże prawdziwym globalnym liderem – wedle danych Google Trends – okazała się Polska. Rodzimi internauci byli najmocniej zainteresowani osobą kardynała Prevosta. Skalę tego zaskakującego wyniku pokazuje statystyka, wedle której druga na mapie światowych wyszukiwań online Francja miała intensywność „googlowania” nowego papieża już o 40 proc. mniejszą niż nad Wisłą.

Kim jest nowy papież? Co o nim wiadomo?

Kim jest „papież internetu”? Nowy biskup Rzymu to amerykański duchowny rzymskokatolicki, augustianin, doktor prawa kanonicznego. Urodził się w Chicago w stanie Illinois w 1955 r. Robert Prevost uzyskał tytuł licencjata matematyki na Uniwersytecie Villanova w Pensylwanii, a następnie dyplom z teologii w Katolickim Związku Teologicznym w Chicago. Później został wysłany do Rzymu, aby studiować prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu i w czerwcu 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wykładał prawo kanoniczne w seminarium duchownym w Trujillo w Peru. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów.