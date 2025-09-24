Ostatnie naruszenia przestrzeni powietrznej krajów Unii Europejskiej przez Rosję to jeden z głównych tematów dyskusji podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znaczące słowa padły zarówno ze strony przedstawicieli Polski, jak i innych światowych przywódców.

Nawrocki, Sikorski i Trump w ONZ. Kto znalazł się w centrum uwagi polskich internautów?

Obecność obu przedstawicieli polskich władz w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła dużą uwagę opinii publicznej. Zainteresowaniem cieszyło się zarówno wystąpienie wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i przemówienie, które prezydent Karol Nawrocki wygłosił w czasie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jak wynika z analiz Google Trends, to nazwisko prezydenta było w ostatnich dniach znacznie częściej wyszukiwane przez polskich internautów w kontekście wizyty w Stanach Zjednoczonych. Osoby szukające w sieci informacji na ten temat najczęściej wpisywały frazę: „Nawrocki na ONZ”, ale niemal równie często wpisywano hasło: „Nawrocki snus”. Nazwiska prezydenta internauci szukali również w połączeniu z nazwiskiem Radosława Sikorskiego.

Wicepremier Radosław Sikorski cieszył się mniejszym zainteresowaniem niż prezydent. Osoby szukające informacji na temat jego obecności w ONZ najczęściej wpisywały takie frazy, jak: „Sikorski Nawrocki”, „Nawrocki ONZ” oraz „Rosja” i „Trump”.