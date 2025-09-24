Reklama

Nawrocki, Sikorski, Trump. Czyje wystąpienie na forum ONZ przyciągnęło największą uwagę?

Wystąpienia polskiego prezydenta i ministra spraw zagranicznych na forum ONZ były pełne mocnych słów wobec ostatnich działań Rosji i odbiły się dużym echem nie tylko w Polsce. Szeroko komentowane jest też wtorkowe przemówienie Donalda Trumpa. Co od nich usłyszeliśmy? Który z polityków wzbudził największe zainteresowanie Polaków?

Publikacja: 24.09.2025 16:04

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski (P)

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski (P) podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku

Foto: PAP/Leszek Szymański

Anna Rogalska

Ostatnie naruszenia przestrzeni powietrznej krajów Unii Europejskiej przez Rosję to jeden z głównych tematów dyskusji podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znaczące słowa padły zarówno ze strony przedstawicieli Polski, jak i innych światowych przywódców. 

Nawrocki, Sikorski i Trump w ONZ. Kto znalazł się w centrum uwagi polskich internautów?

Obecność obu przedstawicieli polskich władz w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła dużą uwagę opinii publicznej. Zainteresowaniem cieszyło się zarówno wystąpienie wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i przemówienie, które prezydent Karol Nawrocki wygłosił w czasie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jak wynika z analiz Google Trends, to nazwisko prezydenta było w ostatnich dniach znacznie częściej wyszukiwane przez polskich internautów w kontekście wizyty w Stanach Zjednoczonych. Osoby szukające w sieci informacji na ten temat najczęściej wpisywały frazę: „Nawrocki na ONZ”, ale niemal równie często wpisywano hasło: „Nawrocki snus”. Nazwiska prezydenta internauci szukali również w połączeniu z nazwiskiem Radosława Sikorskiego.

Czytaj więcej

„1670” to kostiumowy serial satyryczny, który w prześmiewczy sposób przedstawia obraz polskiej szlac
IT
„1670" trafił w gusta Polaków? Serial bije rekordy popularności, a widzowie pytają o „traktat 42"

Wicepremier Radosław Sikorski cieszył się mniejszym zainteresowaniem niż prezydent. Osoby szukające informacji na temat jego obecności w ONZ najczęściej wpisywały takie frazy, jak: „Sikorski Nawrocki”, „Nawrocki ONZ” oraz „Rosja” i „Trump”.

Na podobnym poziomie jak w przypadku Radosława Sikorskiego było wśród internautów zainteresowanie wystąpieniem Donalda Trumpa na forum ONZ. W połączeniu z nazwiskiem prezydenta Stanów Zjednoczonych często wpisywano hasła: „ONZ”, „Nawrocki”, „Sikorski” i „Ukraina”.

Sikorski do Rosji: „Zostaliście ostrzeżeni”. Przemówienie wicepremiera na forum ONZ

Wicepremier Radosław Sikorski podczas wizyty w Nowym Jorku z okazji otwarcia 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przemawiał na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, zwołanym na wniosek Estonii w związku z naruszeniem jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Jak zaznaczył, Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się już po raz drugi w ciągu 10 dni w odpowiedzi na prowokacyjne zachowania Rosji. W swoim przemówieniu szef MSZ zwrócił się m.in. do przedstawicieli Rosji:  „Wiemy, że nie obchodzi was prawo międzynarodowe i jesteście niezdolni do życia w pokoju z sąsiadami” – powiedział szef MSZ.

Następnie ostrzegł rosyjskie władze: „Jeśli kolejna rakieta czy samolot wejdą w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i zostaną zestrzelone, a wrak spadnie na terytorium NATO, to proszę, nie przychodźcie do nas, żeby się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni” – powiedział Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Czytaj więcej

Kiedy zmiana czasu na zimowy? Coraz większe zainteresowanie tematem
IT
Kiedy będzie zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? Polacy zadają sobie kluczowe pytanie

Nawrocki w ONZ: „Stoimy w punkcie zwrotnym historii”

Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas swojego przemówienia podkreślił, że „rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt od drugiej wojny światowej”. „Stoimy w punkcie zwrotnym historii, w czasie, gdy decyzje podejmowane dziś będą miały konsekwencje na kolejne dekady” – powiedział prezydent.

„Dlatego właśnie teraz, jako wspólnota demokratycznych państw, musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji. Myślę, że to ostatni moment na podjęcie konkretnych działań” – zaznaczył Karol Nawrocki.

W kontekście nalotu rosyjskich dronów zapewnił, że Polska „zawsze będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium”.

Trump: „Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła”

Podczas swojego wystąpienia na forum ONZ Donald Trump mówił między innymi, jakie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie sankcji wobec Rosji.

„Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które, jak sądzę, bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi. Jednak aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki” – powiedział prezydent USA.

Źródło: rp.pl

Radosław Sikorski Donald Trump Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Karol Nawrocki

Nawrocki, Sikorski i Trump w ONZ. Kto znalazł się w centrum uwagi polskich internautów?

