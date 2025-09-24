Aktualizacja: 24.09.2025 21:00 Publikacja: 24.09.2025 16:04
Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski (P) podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku
Foto: PAP/Leszek Szymański
Ostatnie naruszenia przestrzeni powietrznej krajów Unii Europejskiej przez Rosję to jeden z głównych tematów dyskusji podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znaczące słowa padły zarówno ze strony przedstawicieli Polski, jak i innych światowych przywódców.
Obecność obu przedstawicieli polskich władz w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła dużą uwagę opinii publicznej. Zainteresowaniem cieszyło się zarówno wystąpienie wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i przemówienie, które prezydent Karol Nawrocki wygłosił w czasie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Jak wynika z analiz Google Trends, to nazwisko prezydenta było w ostatnich dniach znacznie częściej wyszukiwane przez polskich internautów w kontekście wizyty w Stanach Zjednoczonych. Osoby szukające w sieci informacji na ten temat najczęściej wpisywały frazę: „Nawrocki na ONZ”, ale niemal równie często wpisywano hasło: „Nawrocki snus”. Nazwiska prezydenta internauci szukali również w połączeniu z nazwiskiem Radosława Sikorskiego.
Czytaj więcej
Serial „1670" zyskał ogromną popularność w Polsce. W ostatnich dniach znów zrobiło się o nim głoś...
Wicepremier Radosław Sikorski cieszył się mniejszym zainteresowaniem niż prezydent. Osoby szukające informacji na temat jego obecności w ONZ najczęściej wpisywały takie frazy, jak: „Sikorski Nawrocki”, „Nawrocki ONZ” oraz „Rosja” i „Trump”.
Na podobnym poziomie jak w przypadku Radosława Sikorskiego było wśród internautów zainteresowanie wystąpieniem Donalda Trumpa na forum ONZ. W połączeniu z nazwiskiem prezydenta Stanów Zjednoczonych często wpisywano hasła: „ONZ”, „Nawrocki”, „Sikorski” i „Ukraina”.
Wicepremier Radosław Sikorski podczas wizyty w Nowym Jorku z okazji otwarcia 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przemawiał na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, zwołanym na wniosek Estonii w związku z naruszeniem jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Jak zaznaczył, Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się już po raz drugi w ciągu 10 dni w odpowiedzi na prowokacyjne zachowania Rosji. W swoim przemówieniu szef MSZ zwrócił się m.in. do przedstawicieli Rosji: „Wiemy, że nie obchodzi was prawo międzynarodowe i jesteście niezdolni do życia w pokoju z sąsiadami” – powiedział szef MSZ.
Następnie ostrzegł rosyjskie władze: „Jeśli kolejna rakieta czy samolot wejdą w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i zostaną zestrzelone, a wrak spadnie na terytorium NATO, to proszę, nie przychodźcie do nas, żeby się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni” – powiedział Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Czytaj więcej
Zbliża się koniec września, a za oknami coraz szybciej robi się ciemno. Dlatego coraz więcej osób...
Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas swojego przemówienia podkreślił, że „rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt od drugiej wojny światowej”. „Stoimy w punkcie zwrotnym historii, w czasie, gdy decyzje podejmowane dziś będą miały konsekwencje na kolejne dekady” – powiedział prezydent.
„Dlatego właśnie teraz, jako wspólnota demokratycznych państw, musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji. Myślę, że to ostatni moment na podjęcie konkretnych działań” – zaznaczył Karol Nawrocki.
W kontekście nalotu rosyjskich dronów zapewnił, że Polska „zawsze będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium”.
Podczas swojego wystąpienia na forum ONZ Donald Trump mówił między innymi, jakie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie sankcji wobec Rosji.
„Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które, jak sądzę, bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi. Jednak aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki” – powiedział prezydent USA.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ostatnie naruszenia przestrzeni powietrznej krajów Unii Europejskiej przez Rosję to jeden z głównych tematów dyskusji podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znaczące słowa padły zarówno ze strony przedstawicieli Polski, jak i innych światowych przywódców.
Serial „1670" zyskał ogromną popularność w Polsce. W ostatnich dniach znów zrobiło się o nim głośno za sprawą pr...
Od 15 września internauci mogą zgłaszać swoje propozycje słów i wyrażeń, które najlepiej oddają kluczowe zjawisk...
Zbliża się koniec września, a za oknami coraz szybciej robi się ciemno. Dlatego coraz więcej osób zadaje sobie p...
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września przez rosyjskie drony wywołało poruszenie...
Po sześciu latach prac w polskim parlamencie rząd Donalda Tuska zbliża się do końca procesu legislacyjnego w spr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas