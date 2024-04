Jak otworzyć cyfrowy świat na neuroróżnorodność

Osoby neuroróżnorodne preferują proste, zwięzłe i łatwe do zrozumienia treści, jak np. pisanie w stronie czynnej, nie biernej. Łatwiej jest zrozumieć zdanie: „Ala nakarmiła kota” niż „Kot został nakarmiony przez Alę”.

Warto unikać żargonu oraz rozbijać tekst na krótkie akapity. Małe porcje tekstu są łatwiej przyswajane, a doczytanie rozdziału do końca daje szybką gratyfikację – wydziela się dopamina, czyli neuroprzekaźnik odpowiadający za uwagę i motywację.

Interaktywne elementy powinny być projektowane w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały swoją funkcjonalność ("wyglądały na klikalne"), co zmniejsza niepewność i wahanie użytkowników. Te elementy (przyciski, linki) powinny mieć większy obszar trafienia, co pozwoli na łatwe najechania na nie myszką. To także poprawi zwinność osób z trudnościami w zakresie umiejętności motorycznych. Dla nich łatwiej jest, gdy elementy są większe i bardziej wyraźne, co przekłada się na bardziej płynne i efektywne korzystanie z interaktywnych funkcji cyfrowych.

2. Typografia

Polecane jest korzystanie z pisma bezszeryfowego, które ułatwia rozróżnianie podobnych do siebie liter takich jak d i b czy p i q. Polecane czcionki to np. Arial, Verdana, Open Sans oraz Lato.

Istnieje też specjalna czcionka dla osób z dysleksją. Nazywa się Dyslexie i stworzył ją Christian Boer, projektant graficzny z dysleksją (https://dyslexiefont.com/en/).