W 2024 roku ruszy prawdziwa bestia. Niemcy wyrastają na potęgę w superkomputerach

Nowy superkomputer Jupiter (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) mieścić się będzie w Jülich w Nadrenii Północnej-Westfalii, a jego moc obliczeniowa wyniesie ponad 1 tys. petaflops, co da mu pierwsze miejsce na świecie obok amerykańskiego Frontier znajdującego się w Oak Ridge National Laboratory w Tennessee. Jupitera współfinansuje EuroHPC JU, organizacja wspierana przez Unię Europejską, poszczególne kraje UE i konsorcjum prywatnych przedsiębiorstw. Na razie w Europie dominują dwa superkomputery: włoski Leonardo i fiński Lumi. Niemiecki najszybszy superkomputer na świecie kosztował będzie 500 mln euro, z czego 100 mln euro to koszt energii do zasilania.

Reklama

Niemcy gniazdem superkomputerów

Budową dwóch nowych superkomputerów zajmą się też Uniwersytet w Stuttgarcie i firma Hewlett Packard Enterprise. Pierwszy z nich, o nazwie Hunter, zostanie uruchomiony w 2025 r. i będzie wykorzystywał architekturę HPE Cray EX4000 oraz akcelerowane procesory AMD Instinct MI300A. Będzie to tzw. przejściowy system, którego spodziewana szczytowa moc sięgnie 39 petaflopów (PetaFLOPS). Dla porównania, Athena, najpotężniejszy polski superkomputer, osiąga teoretyczną moc obliczeniową ponad 7,7 PetaFLOPS.

Po Hunterze ma przyjść pora na projekt Herder. Sprzęt, który w 2027 r. zostanie zainstalowany w Centrum Superkomputerowym Stuttgartu, będzie hegemonem w branży. Dziś jego ostateczna konfiguracja nie jest jeszcze znana (zostanie określona za dwa lata), ale ma chodzić już o moc liczoną w eksaflopach (EksaFLOPS). Wiadomo natomiast, iż powstanie supernowoczesna infrastruktura do badań naukowych, sztucznej inteligencji i symulacji. Eksperci podkreślają, iż Hunter i Herder stworzą bowiem nowe możliwości w szeregu zastosowań w dziedzinie inżynierii i nauk stosowanych – mogą one np. pomóc w projektowaniu bardziej efektywnych pojazdów i turbin, a także w opracowywaniu nowych materiałów dla elektroniki i innych zastosowań.