Roboty-asystenci, lustro AI czy łączność holograficzna. Koncerny odkryły karty

AI, czyli terapeuta w lustrze

Wystawcy na CES 2024 pokazują, że dziś „inteligentny” może być niemal każdy przedmiot. Zaawansowane algorytmy kryją się bowiem nawet za ściennym lustrem czy klamką w drzwiach. Udowadniają to firmy Baracoda i Philips. Pierwsza opracowała zwierciadło AI, które ma zadbać o zdrowie psychiczne użytkowników – analizuje ruchy i emocje, odczytuje nie tylko gesty i ekspresyjność zachowania, ale też np. ton głosu. Na tej podstawie dostosowuje się do nastroju danej osoby za pomocą terapii światłem i dźwiękiem. Z lustrem można też porozmawiać – napędzają je specjalistyczna generatywna AI, „uczona na materiałach coachingowych”, i system przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do analizy nastroju użytkownika.

Philips przedstawił z kolei pomysł na „inteligentny” zamek. Za jego pomocą drzwi można otwierać bez kluczy – wystarczy pokazać dłoń. Nie trzeba nawet przykładać jej do czytnika, gdyż system AI potrafi zdalnie rozpoznać jej charakterystyczne cechy, by wpuścić autoryzowane osoby do środka. Ale CES pokazuje, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje każdy aspekt naszego życia – choćby to, w jaki sposób komunikujemy się i robimy zakupy. I tak amerykańska sieć detaliczna Walmart uruchamia nową funkcję wyszukiwania generatywnego AI, która umożliwi klientom kontekstowe wyszukiwanie produktów (według sposobu ich użycia, a nie według nazwy). Wystarczy więc np. poprosić o wyniki wyszukiwania dotyczące rzeczy potrzebnych na „imprezę związaną z oglądaniem meczu piłki nożnej”, zamiast wpisywać w wyszukiwarce frazy, jak chipsy, napoje lub 90-calowy telewizor.

AI napędzi też nowy format komunikacji – łączność holograficzną. Prezentowany na CES projekt Holoconnects to skrzynka podobna do budki telefonicznej, w której pojawia się realistyczny hologram osoby, z którą rozmawiamy za pośrednictwem łącza internetowego. Technologia ta sprawia, że rozmówca, który w praktyce może być tysiące kilometrów od nas, cyfrowo znajduje się więc na wyciągnięcie ręki.