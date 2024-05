Szwajcarzy już wiedzą, jak rozwiązać największy problem elektrowni jądrowych

Drugim wyzwaniem jest sprzeciw wobec samej technologii nuklearnej. Niemcy zamykają swoje elektrownie jądrowe. Podobne plany ma także Szwajcaria, która obecnie ma cztery elektrownie atomowe. Technologia Transmutex może uratować życie tych zakładów, ponieważ jest w stanie zmniejszyć ilości wytwarzanych odpadów nuklearnych o 80 proc. i skrócić czasu ich radioaktywności do mniej niż 500 lat. Co ważniejsze, technologię tę można również zastosować do 99 procent istniejących już odpadów nuklearnych. Na dodatek ma to być technologia bardzo bezpieczna, ponieważ obiekt jądrowy zasilany Transmutexem mógłby zostać wyłączony w ciągu dwóch milisekund, w razie jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia.