Polska jest pełna psich odchodów. Ale znalazł się na to pomysłowy sposób

Poopcopter, wynaleziony przez Caleba Olsona, dotrze w niemal każde miejsce, w którym znajduje się psia kupa. Zamiast skomplikowanego ramienia robota, Poopcopter wykorzystuje pojemnik w kształcie dzwonu z zębatymi liśćmi, które otwierają się i zamykają podczas obrotu. Jego twórca zapewnia, że prototyp, który stworzył jest skuteczny i wydajny w sprzątaniu zwierzęcych odchodów.

Jak działa dron do usuwania psich odchodów?

Caleb Oslon zapewnia, że urządzenie jest „pierwszym na świecie powietrznym, samosterującym systemem usuwania psich odchodów, wykorzystującym drona i trochę uczenia maszynowego” - czytamy w opisie filmu Poopcopter na YouTube. Mechanizm do sprzątania psich odchodów został wydrukowany w drukarce 3D.

Pomysł na stworzenie takiego urządzenia, narodził się, kiedy Oslon stworzył system uczenia maszynowego, który analizował nagrania z kamer bezpieczeństwa, aby wykryć, kiedy jego pies, Twinkie, załatwiał się na podwórku. Na początku system był tylko w stanie go powiadomić o tym zdarzeniu, ale Caleb postanowił rozwinąć projekt dalej. Opracował laser robota, który dokładnie wskazywał lokalizację kupy, ułatwiając jej znalezienie. Następnie, aby jeszcze bardziej ułatwić sobie życie, stworzył robota z systemem kierowanym laserowo, który wskazywał miejsce i mapował najlepszą ścieżkę do zebrania nieczystości, wszystko po to, aby całkowicie zautomatyzować operację. Ta metoda nadal wymagała jednak ręcznego zbierania śmieci.

Rozczarowany ograniczeniami ruchowymi robota skupił się na bardziej kompleksowym rozwiązaniu, co zaowocowało powstaniem Poopcoptera, drona, który może znajdować i zbierać psie odchody z niewielką pomocą człowieka.