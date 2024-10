Kryzys w IDEAS NCBR zażegnany, będzie nowy projekt. Rząd przyznaje się do błędu?

Początek jadalnej elektroniki. To będzie rewolucja w medycynie

Naukowcy z IIT-Italian Institute of Technology w Mediolanie stworzyli „tranzystor na bazie pasty do zębów” dla służby zdrowia. Zespół twierdzi, że to nanourządzenie może stać się kluczowym elementem „inteligentnych tabletek” przyszłości.