Baterie litowo-jonowe idą w odstawkę. Czas na zupełnie nowe rozwiązanie

Rosnący popyt na przenośną elektronikę oraz pojazdy elektryczne zwiększa zapotrzebowanie na przystępne cenowo i ekologiczne baterie. Baterie potasowo-jonowe mogą być idealnym zamiennikiem baterii litowo-jonowych, dzięki obfitości zasobów potasu na ziemi oraz jego korzystnym właściwościom, w tym możliwościom szybkiego ładowania.

Dostęp do litu jest ograniczony

Eksperci przewidują, że te baterie mogą w przyszłości stać się łatwiejsze w produkcji niż litowo-jonowe, co potencjalnie umożliwi ich szersze zastosowanie, na przykład do magazynowania energii z odnawialnych źródeł.

Według Alexeya Ganina, szefa grupy Glasgow ElectroChemistry on Solids (GECOS) na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Glasgow, baterie litowo-jonowe, obecnie powszechne w urządzeniach od smartfonów po pojazdy elektryczne, oferują doskonałą wydajność. Jednak względna rzadkość litu sprawia, że jest to strategicznie ważny i ograniczony zasób. W pewnym momencie może go po prostu zabraknąć.

Wiele z najwydajniejszych obecnie projektów baterii potasowo-jonowych wykorzystuje katody wykonane z bieli pruskiej (Biel pruska to zredukowana i uwodniona forma błękitu pruskiego). Jednak uzyskanie optymalnej wydajności wymaga mieszania bieli pruskiej z węglem w celu zwiększenia jej przewodności, co sprawia, że projekt jest nieco bardziej skomplikowany.