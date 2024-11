AI Google'a życzyła ludziom śmierci. Internauci w szoku

Dlaczego AI halucynuje?

Do sprawy odniósł się już Google, który zaznaczył, że do takie zdarzenia nie powinno dojść, gdyż Gemini ma wbudowane filtry bezpieczeństwa. Te uniemożliwiają systemowi AI angażowanie się w dyskusje o charakterze seksualnym, brutalnym lub potencjalnie niebezpiecznym. Jak zatem bot był w stanie zachęcać do śmierci? W oświadczeniu dla CBS News, koncern tłumaczył to tym, że LLM (duże modele językowe) mogą czasami „halucynować” – odpowiadać w sposób bezsensowny, wprowadzający w błąd. I właśnie to, czego doświadczyło rodzeństwo z Michigan miało być tego przykładem. „Ta odpowiedź naruszyła nasze zasady i podjęliśmy działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom” – zastrzegł Google w swoim oświadczeniu.