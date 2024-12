To miał być bastion człowieka. AI już lepsza w odróżnianiu różnych whisky

Naukowcy wykorzystali technologię do analizowania nut aromatycznych unoszących się z whisky oraz określenia, czy dany trunek został wyprodukowany w USA, czy w Szkocji. Algorytm sztucznej inteligencji okazał się skuteczniejszy niż ludzki węch i smak. To kolejny krok w kierunku stworzenia zautomatyzowanych systemów, które będą potrafiły analizować złożone aromaty whisky na podstawie jej składu molekularnego. Zazwyczaj to panele ekspertów oceniają nuty drzewne, dymne, maślane czy karmelowe, co pomaga w zapewnieniu, że nie będą się one znacząco różnić między poszczególnymi partiami tego samego produktu.

Reklama

Jak można ustalić pochodzenie whisky?

„Piękno tej technologii polega na jej spójności” - powiedział dr Andreas Grasskamp, który kierował badaniami w Instytucie Fraunhofera ds. Inżynierii Procesowej i Opakowań w Freisingu w Niemczech. „W przypadku przeszkolonych ekspertów zawsze pojawia się pewna subiektywność. Nie zastępujemy ludzkiego nosa, ale wspieramy go, zwiększając efektywność i zapewniając konsekwencję” – dodał.

Czytaj więcej Technologie Pierwsza na świecie kamera AI wykrywa pijanych kierowców. Alkomat nie jest potrzebny? Kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mają czego szukać na drogach. Policja testuje właśnie system oparty na pionierskiej kamerze AI, która jest w stanie wyłapywać prowadzących pojazdy na „podwójnym gazie”.

Ustalenie aromatu whisky to niełatwe zadanie – pisze dziennik „The Guardian”. Większość najsilniejszych nut w tym trunku to skomplikowane mieszanki chemiczne, które oddziałują na siebie w nosie i czasem maskują się nawzajem, tworząc specyficzne wrażenie zapachowe. Te interakcje sprawiają, że niezwykle trudno jest przewidzieć zapach whisky na podstawie jej sygnatury chemicznej.

W najnowszym badaniu naukowcy przeanalizowali skład chemiczny 16 whisky amerykańskich i szkockich, w tym takich marek jak Jack Daniel’s, Maker’s Mark, Laphroaig i Talisker, oraz szczegóły dotyczące ich aromatów zebrane przez 11-osobowy panel ekspertów. Informacje te posłużyły do trenowania algorytmów AI w celu przewidywania pięciu głównych nut aromatycznych oraz pochodzenia trunków na podstawie ich składników molekularnych.