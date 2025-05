Przyłapała nauczyciela na korzystaniu z ChatGPT. Studentka chce zwrotu czesnego

Branża sztucznej inteligencji chce wykładowcom pomagać, ale także czerpać zyski: start-upy OpenAI i Anthropic niedawno stworzyły wersje swoich chatbotów stworzone specjalnie dla uniwersytetów.

Przykład wykorzystania AI przez wykładowcę uczelni w Bostonie nie jest odosobniony. „New York Times” pisze o innych, m.in. studentce Southern New Hampshire University, która odkryła, że to nie jej profesorka oceniała esej, ale ChatGPT. Studentkę oburzył fakt, że jej profesorka najwyraźniej nawet nie przeczytała jej pracy. Postanowiła zmienić uczelnię po tym, jak inny profesor również użył ChatGPT do oceny innej jej pracy.

Profesor AI. Nauczyciele ukrywają fakt, że korzystali ze sztucznej inteligencji

„The New York Times” skontaktował się z dziesiątkami profesorów, których studenci wymienili na stronach internetowych, jako tych, którzy korzystają z AI do recenzowania ich prac. Profesorowie powiedzieli, że używali ChatGPT do tworzenia zadań z programowania w ranach zajęć z informatyki i quizów z wymaganej literatury, nawet gdy studenci narzekali, że wyniki nie zawsze miały sens. Używali go do organizowania swoich opinii dla studentów lub do uczynienia ich bardziej przejrzystymi. Jako eksperci w swoich dziedzinach zapewnili, że potrafią rozpoznać, kiedy ChatGPT halucynuje lub podaje błędne fakty.

Jednak wciąż są wykładowcy, którzy używanie narzędzi AI uważają za kontrowersyjne lub naganne. Niektórzy podkreślali znaczenie przejrzystości wobec studentów podczas wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji, podczas gdy inni mówili, że nie ujawniają jej użycia z powodu sceptycyzmu studentów co do tej technologii.