Roboty nakarmią pracowników. Niemcy wieszczą koniec kolejek po lunch

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób autonomiczna stołówka wpływa na efektywność pracy w fabryce Mercedes-Benz?

Jakie nowe rynki eksploruje start-up Circus ze swoimi rozwiązaniami robotycznymi?

W jaki sposób robotyka kulinarna znajduje zastosowanie w sektorze obronnym?

Monachijski start-up Circus wyposaża biuro Mety i fabrykę Mercedes-Benz w nowatorski system automatyzujący proces żywienia i pokazuje, że stołówka bez kucharza nie musi być gorsza – maszyna niemieckiej firmy, napędzana sztuczną inteligencją, potrafi przy pomocy robotycznych ramion przygotować wiele dań. Koncept ma zwiększyć wydajność, rozwiązać problem braku rąk do pracy i rosnących kosztów.

Reklama Reklama

Autonomiczna stołówka karmiona danymi

W dobie powszechnej automatyzacji, robotyka wkracza w obszar dotychczas zarezerwowany dla ludzkich rąk – do kuchni wielkoprzemysłowych. Mercedes-Benz ogłosił właśnie, że począwszy od lata 2026 r., w jednej z największych fabryk samochodów w Europie – zakładzie w Sindelfingen zatrudniającym ponad 33,5 tysiąca osób – stanie autonomiczny robot kuchenny CA-1. Ma zwiększyć przepustowość zakładowej stołówki w godzinach „szczytu”, serwując ponad 500 dań na jedno „załadowanie” maszyny składnikami. Robot sam dozuje, gotuje, czyści, pakuje i wydaje wybrane dania. Autonomiczne rozwiązanie zapewni ponadto dostęp do ciepłych posiłków dla pracowników zmianowych, również w nocy, kiedy tradycyjna obsługa jest niedostępna.

Robot CA-1 to inżynieryjny majstersztyk, który na powierzchni zaledwie siedmiu metrów kwadratowych integruje cały proces kulinarny, a wszystko to dzieje się w zamkniętym cyklu, co gwarantuje najwyższe standardy higieniczne. Wydajność systemu jest imponująca – 120 posiłków na godzinę, czas oczekiwania na pojedyncze danie ledwie 3-4 minuty. Oprogramowanie sterujące robotem wykorzystuje zaawansowaną analitykę w czasie rzeczywistym oraz planowanie popytu, co pozwala drastycznie zminimalizować marnotrawstwo żywności.