Roboty nakarmią pracowników. Niemcy wieszczą koniec kolejek po lunch

Niemiecki gigant motoryzacyjny oraz technologiczny koncern Marka Zuckerberga w robotyzacji idą o krok dalej niż inni – obie firmy zdecydowały się na odważny krok, by w swoich siedzibach karmić pracowników posiłkami przygotowywanymi przez roboty.

Aktualizacja: 14.12.2025 00:06 Publikacja: 13.12.2025 19:12

Monachijski start-up Circus wyposaża biuro Mety i fabrykę Mercedes-Benz w nowatorski system automatyzujący proces żywienia

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób autonomiczna stołówka wpływa na efektywność pracy w fabryce Mercedes-Benz?
  • Jakie nowe rynki eksploruje start-up Circus ze swoimi rozwiązaniami robotycznymi?
  • W jaki sposób robotyka kulinarna znajduje zastosowanie w sektorze obronnym?

Monachijski start-up Circus wyposaża biuro Mety i fabrykę Mercedes-Benz w nowatorski system automatyzujący proces żywienia i pokazuje, że stołówka bez kucharza nie musi być gorsza  –  maszyna niemieckiej firmy, napędzana sztuczną inteligencją, potrafi przy pomocy robotycznych ramion przygotować wiele dań. Koncept ma zwiększyć wydajność, rozwiązać problem braku rąk do pracy i rosnących kosztów.

Autonomiczna stołówka karmiona danymi

W dobie powszechnej automatyzacji, robotyka wkracza w obszar dotychczas zarezerwowany dla ludzkich rąk – do kuchni wielkoprzemysłowych. Mercedes-Benz ogłosił właśnie, że począwszy od lata 2026 r., w jednej z największych fabryk samochodów w Europie – zakładzie w Sindelfingen zatrudniającym ponad 33,5 tysiąca osób – stanie autonomiczny robot kuchenny CA-1. Ma zwiększyć przepustowość zakładowej stołówki w godzinach „szczytu”, serwując ponad 500 dań na jedno „załadowanie” maszyny składnikami. Robot sam dozuje, gotuje, czyści, pakuje i wydaje wybrane dania. Autonomiczne rozwiązanie zapewni ponadto dostęp do ciepłych posiłków dla pracowników zmianowych, również w nocy, kiedy tradycyjna obsługa jest niedostępna.

Czytaj więcej

Systemy rezerwacyjne, takie jak nasz, pozwalają oszczędzić czas, eliminują chaos związany z ręcznym
Biznes Ludzie Startupy
Kelner czy bot? Dzięki AI polska firma odmienia gastronomię

Robot CA-1 to inżynieryjny majstersztyk, który na powierzchni zaledwie siedmiu metrów kwadratowych integruje cały proces kulinarny, a wszystko to dzieje się w zamkniętym cyklu, co gwarantuje najwyższe standardy higieniczne. Wydajność systemu jest imponująca – 120 posiłków na godzinę, czas oczekiwania na pojedyncze danie ledwie 3-4 minuty. Oprogramowanie sterujące robotem wykorzystuje zaawansowaną analitykę w czasie rzeczywistym oraz planowanie popytu, co pozwala drastycznie zminimalizować marnotrawstwo żywności.

Robot CA-1 to inżynieryjny majstersztyk, który na powierzchni zaledwie siedmiu metrów kwadratowych integruje cały proces kulinarny

Foto: Circus

Z tego systemu w swoim niemieckim biurze od października korzysta już Meta (spółka-matka Facebooka). To pierwsze komercyjne zastosowanie robota CA-1 w przestrzeni biurowej. Współpraca z Metą wykracza jednak poza samo serwowanie jedzenia. Partnerstwo zakłada integrację fundamentalnych modeli sztucznej inteligencji Mety z systemem operacyjnym robota – CircusOS. Dzięki temu maszyny mają stać się czymś więcej niż tylko automatami do gotowania; ewoluują w stronę tzw. embodied AI (ucieleśnionej sztucznej inteligencji). Systemy te, zasilane tysiącami punktów danych z każdego przygotowanego posiłku, będą uczyć się w czasie rzeczywistym, optymalizując procesy i przewidując zapotrzebowanie z niespotykaną dotąd precyzją.

Czytaj więcej

Maszyny miałyby więc „leczyć się”, samodoskonalić, ulepszać i rozbudowywać m.in. przez ponowne wykor
Technologie
Nowa generacja robotów – nie tylko myślą, ale też „żyją”

Gotowanie na froncie. Ukraina sięga po robo-kucharza

Warto odnotować, że ekspansja Circus SE nie ogranicza się tylko do zamkniętych stołówek korporacyjnych. Firma testuje swoje rozwiązania na rynku detalicznym – dwa miesiące temu uruchomiono pilotażowy program w supermarketach REWE w Düsseldorfie, gdzie roboty oferują klientom usługę „Fresh & Smart”. Ale monachijski start-up nie ukrywa swoich ambicji w sektorze obronnym – stąd powołanie Circus Defence. Ta dywizja spółki ma zająć się dostawami robo-kucharzy dla wojska. W listopadzie podpisano kluczową umowę ramową z ukraińską platformą technologii obronnych BRAVE-1. W ramach tego porozumienia, autonomiczne systemy żywieniowe trafią bezpośrednio na front, co stanowi pierwsze na świecie użycie tego typu robotyki w strefie działań militarnych.

Dla wojska kluczowa jest logistyka i niezależność, dlatego Circus opracował specjalną wersję swojego robota – model CA-M. To w pełni mobilny system zamknięty w 20-stopowym kontenerze, zdolny do pracy w trudnych warunkach polowych, który może przygotować aż 400 świeżych posiłków na godzinę bez udziału człowieka, co eliminuje konieczność angażowania personelu w strefach wysokiego ryzyka i drastycznie upraszcza łańcuch dostaw na froncie.

Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie sektora militarnego jest budowa nowej fabryki w Europie, która ma ruszyć w przyszłym roku. Circus jako dostawca technologii podwójnego zastosowania wzbudził już zainteresowanie wojsk w wielu krajach Europy.

Źródło: rp.pl

Technologie Robotyka Firmy Mercedes-Benz Meta
