Roboty nakarmią pracowników. Niemcy wieszczą koniec kolejek po lunch

Aktualizacja: 14.12.2025 00:06 Publikacja: 13.12.2025 19:12
Monachijski start-up Circus wyposaża biuro Mety i fabrykę Mercedes-Benz w nowatorski system automatyzujący proces żywienia
Foto: Bloomberg
Monachijski start-up Circus wyposaża biuro Mety i fabrykę Mercedes-Benz w nowatorski system automatyzujący proces żywienia i pokazuje, że stołówka bez kucharza nie musi być gorsza – maszyna niemieckiej firmy, napędzana sztuczną inteligencją, potrafi przy pomocy robotycznych ramion przygotować wiele dań. Koncept ma zwiększyć wydajność, rozwiązać problem braku rąk do pracy i rosnących kosztów.
W dobie powszechnej automatyzacji, robotyka wkracza w obszar dotychczas zarezerwowany dla ludzkich rąk – do kuchni wielkoprzemysłowych. Mercedes-Benz ogłosił właśnie, że począwszy od lata 2026 r., w jednej z największych fabryk samochodów w Europie – zakładzie w Sindelfingen zatrudniającym ponad 33,5 tysiąca osób – stanie autonomiczny robot kuchenny CA-1. Ma zwiększyć przepustowość zakładowej stołówki w godzinach „szczytu”, serwując ponad 500 dań na jedno „załadowanie” maszyny składnikami. Robot sam dozuje, gotuje, czyści, pakuje i wydaje wybrane dania. Autonomiczne rozwiązanie zapewni ponadto dostęp do ciepłych posiłków dla pracowników zmianowych, również w nocy, kiedy tradycyjna obsługa jest niedostępna.
Czytaj więcej
W Rzeszowie aż 90 proc. klientów restauracji dokonuje rezerwacji online. – To wpływ amerykańskich...
Robot CA-1 to inżynieryjny majstersztyk, który na powierzchni zaledwie siedmiu metrów kwadratowych integruje cały proces kulinarny, a wszystko to dzieje się w zamkniętym cyklu, co gwarantuje najwyższe standardy higieniczne. Wydajność systemu jest imponująca – 120 posiłków na godzinę, czas oczekiwania na pojedyncze danie ledwie 3-4 minuty. Oprogramowanie sterujące robotem wykorzystuje zaawansowaną analitykę w czasie rzeczywistym oraz planowanie popytu, co pozwala drastycznie zminimalizować marnotrawstwo żywności.
Robot CA-1 to inżynieryjny majstersztyk, który na powierzchni zaledwie siedmiu metrów kwadratowych integruje cały proces kulinarny
Foto: Circus
Z tego systemu w swoim niemieckim biurze od października korzysta już Meta (spółka-matka Facebooka). To pierwsze komercyjne zastosowanie robota CA-1 w przestrzeni biurowej. Współpraca z Metą wykracza jednak poza samo serwowanie jedzenia. Partnerstwo zakłada integrację fundamentalnych modeli sztucznej inteligencji Mety z systemem operacyjnym robota – CircusOS. Dzięki temu maszyny mają stać się czymś więcej niż tylko automatami do gotowania; ewoluują w stronę tzw. embodied AI (ucieleśnionej sztucznej inteligencji). Systemy te, zasilane tysiącami punktów danych z każdego przygotowanego posiłku, będą uczyć się w czasie rzeczywistym, optymalizując procesy i przewidując zapotrzebowanie z niespotykaną dotąd precyzją.
Czytaj więcej
Naukowcy z Uniwersytetu Columbia pracują nad „metabolizmem robotów”. Maszyny miałyby w praktyce z...
Warto odnotować, że ekspansja Circus SE nie ogranicza się tylko do zamkniętych stołówek korporacyjnych. Firma testuje swoje rozwiązania na rynku detalicznym – dwa miesiące temu uruchomiono pilotażowy program w supermarketach REWE w Düsseldorfie, gdzie roboty oferują klientom usługę „Fresh & Smart”. Ale monachijski start-up nie ukrywa swoich ambicji w sektorze obronnym – stąd powołanie Circus Defence. Ta dywizja spółki ma zająć się dostawami robo-kucharzy dla wojska. W listopadzie podpisano kluczową umowę ramową z ukraińską platformą technologii obronnych BRAVE-1. W ramach tego porozumienia, autonomiczne systemy żywieniowe trafią bezpośrednio na front, co stanowi pierwsze na świecie użycie tego typu robotyki w strefie działań militarnych.
Dla wojska kluczowa jest logistyka i niezależność, dlatego Circus opracował specjalną wersję swojego robota – model CA-M. To w pełni mobilny system zamknięty w 20-stopowym kontenerze, zdolny do pracy w trudnych warunkach polowych, który może przygotować aż 400 świeżych posiłków na godzinę bez udziału człowieka, co eliminuje konieczność angażowania personelu w strefach wysokiego ryzyka i drastycznie upraszcza łańcuch dostaw na froncie.
Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie sektora militarnego jest budowa nowej fabryki w Europie, która ma ruszyć w przyszłym roku. Circus jako dostawca technologii podwójnego zastosowania wzbudził już zainteresowanie wojsk w wielu krajach Europy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jensen Huang, współzałożyciel i prezes Nvidii, jest większym optymistą, jeśli chodzi o wpływ AI na rynek pracy n...
Firma umacnia pozycję jako dystrybutor VAD (z wartością dodaną), współtworząc historię polskiego rynku technolog...
OpenAI oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy i najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji – GPT-5....
Firma OpenAI i jej inwestor Microsoft zostali pozwani w związku z morderstwem i samobójstwem w stanie Connecticu...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Utrata węchu i smaku, gorączka oraz uporczywy kaszel – z tym najczęściej kojarzy się Covid-19. Jednak wraz z kol...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas