Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?

Na tle grupy wyglądają one niegroźnie. Z firmy odejść ma na rodzimym rynku 1,2 tys. osób. W Stanach Zjednoczonych, gdzie „Eryk” zaledwie w grudniu wygrał wart 14 mld dol. kontrakt od giganta AT&T, zatrudnia przecież prawie 10 tys. ludzi, a globalnie – prawie 100 tys. Co więcej, w 2023 r. firma zwolniła dużo więcej osób, bo 8 proc. wszystkich.

Nie dajmy się jednak zwieść. Ogłoszone cięcia w Szwecji to symboliczna decyzja. Świadczy o tym to, że eldorado z 5G dobiega końca. Kontrakt w Stanach Zjednoczonych jest przecież specyficzny: Ericsson zbuduje sieć otwartą (Open RAN), czyli taką, do której pasować powinny urządzenia także innych dostawców. No i Szwecja to nie ostatni rynek, który przejdzie redukcje.

– Ericsson spodziewa się, że w 2024 r. rynek sieci komórkowych będzie obfitował w wyzwania i charakteryzował się dalszym spadkiem wolumenu zamówień w związku z tym, że klienci firmy prezentują ostrożniejsze podejście – odpowiedziała centrala w Sztokholmie. „Klienci” to głównie sieci komórkowe. Jak długo będą ostrożni – firma nie dzieli się przewidywaniami. Podkreśla, że szuka oszczędności, aby więcej pieniędzy przeznaczyć na inwestycje. Czy cięcia dotrą także do Polski, gdzie na rzecz grupy pracuje (dane z 2022 r.) 2,1 tys. osób? Na razie nic nie słychać.

– Inicjatywy mające na celu zwiększenie efektywności operacyjnej będą kontynuowane w 2024 r. – podaje centrala firmy. – Pierwsi dowiedzą się o nich pracownicy – dodaje.

W Szwecji zarząd musi stanąć twarzą twarz z przedstawicielami związków zawodowych. Będzie im musiał wyjaśnić, jak to jest, że z jednej strony jest zadowolony z rentowności grupy, a z drugiej zwalnia kolejne osoby. – To otoczenie makroekonomiczne sprawia, że musimy skoncentrować się na walce ze sprawami, które są poza naszą kontrolą – przekonuje centrala.

Blokada Huawei nie wystarczyła

Stacja CNBC przypomina, że firmy technologiczne prowadzą masowe zwolnienia. Według Layoffs.fyi od początku roku zwolniono ponad 50 tys. osób w ponad 200 firmach technologicznych. Z kolei w ub.r. około 1200 takich firm odprawiło ponad 260 tys. osób.