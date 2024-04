Niezwykły pomysł Szwajcarów. Ten kompozyt to lżejsze auta i ograniczenie emisji

Mateusz Bodio, założyciel RKKVC (inwestor w Bcomp), zauważa, że projekt szwajcarskiej firmy wpisuje się w strategię funduszu. – Już od kilku lat inwestujemy tylko i wyłącznie w krajach Europy Zachodniej i w USA w technologicznych liderów. Bcomp produkuje kompozyty, które są wykorzystywane w sportach motorowych, ale zostały też użyte w jednej z ostatnich misji rakiety SpaceX – Falcon 9 – wskazuje.

Znani producenci samochodów, którzy również zainwestowali w spółkę (np. BMW, Porsche czy Volvo) już używają rozwiązań powerRibs i ampliTex. Ta ostatnia jest np. stosowana na dużą skalę dla widocznych komponentów wnętrza w nowym elektrycznym Volvo EX30. Natomiast BMW używa obu produktów w projektowaniu części wnętrza i niektórych elementów zewnętrznych dla swojego modelu M4 GT4.

Carsten Kohl, partner w Airbus Ventures, firmy, która od samego początku wspiera Bcomp, zapowiada, iż będzie wprowadzać kompozyty start-upu na globalny rynek mobilności. Eksperci zaznaczają, iż innowacyjne materiały firmy, która swoją centralę ma w szwajcarskim Fribourgu oraz biura w Szanghaju, znacząco przyczyniają się do dekarbonizacji – umożliwiają redukcję zawartości plastiku do 70 proc. i pozwalają osiągnąć oszczędność masy do 50 proc. w porównaniu z tradycyjnymi materiałami. A przy tym użycie naturalnych i wysokowydajnych kompozytów Bcomp zmniejsza emisję CO2.

Powstają przełomowe materiały

Produkty szwajcarskiej firmy mają certyfikaty (m.in. IATF 16949 i ISO 9001), dzięki którym zakres potencjalnego ich zastosowania do masowej produkcji jest niezwykle szeroki. Christian Fischer, prezes Bcomp, widzi ogromny potencjał w tych innowacyjnych materiałach. Jak podkreśla, świat mierzy się obecnie z bardziej rygorystycznymi regulacjami dotyczącymi emisji CO2, a konsumenci i producenci na całym świecie rozumieją, że muszą znaleźć alternatywne materiały i sposoby ich produkcji, aby zachować naturalny stan naszego środowiska. – Jakość inwestorów, których pozyskaliśmy, demonstruje ich wiarę, że nasze biokompozyty stanowią idealną alternatywę – dodaje Fischer.

Innowacje materiałowe to dziś jedna z najdynamiczniej rozwijających się i niezwykle perspektywicznych dziedzin naszego życia. Nie ma miesiąca, by świat nie słyszał o kolejnych ciekawych czy wręcz przełomowych projektach tego typu. Niedawno głośno było o zespole naukowców z Uniwersytetu w Connecticut, którzy opracowali niezwykły materiał, który może zrewolucjonizować produkcję samochodów, kamizelek kuloodpornych czy urządzeń medycznych. Stworzyli szkielet z tzw. uniwersalnego DNA, który następnie został pokryty szkłem, tworząc materiał o bardzo niskiej gęstości – bardzo lekki i bardzo wytrzymały. Może być wszechstronny jako materiał konstrukcyjny w nanoskali, rozciągać się lub zgniatać, a nawet samodzielnie układać w różne kształty.