Rewolucja na skalę światową. Polacy znaleźli sposób na braki wody i żywności

Polska spółka pochyla się nad najbardziej nowatorskimi zagadnieniami – projektami nanotechnologicznymi, które mogą stanowić odpowiedź na skutki katastrofy klimatycznej. Kurczące się zasoby słodkiej wody oraz susze niszczące uprawy to zagrożenia, z którymi niestety już mierzy się cały świat. Rękawicę tym globalnym wyzwaniom rzuca Bartosz Kruszka.

Jak uratować rolnictwo

Jego gdyński start-up rozwija właśnie rozwiązanie, które ma unowocześnić i wzmocnić rolnictwo w obliczu nieprzewidywalnej pogody, wysokich cen nawozów oraz niepewnych cen skupu płodów rolnych. Recepta, jaką przygotował Nanoseen, jest wyjątkowa. Chodzi o produkt NanoboosteX, na którego dystrybucję firma uzyskała niedawno zezwolenie. Produkt ten, jak wskazuje Kruszka, to swoisty „nanostymulator przyszłości”, mieszanina zaawansowanych nanomateriałów węglowych, które charakteryzują się wysoką czystością, jednorodnością i dużą zdolnością adsorpcyjną. W rezultacie nanoproszek zwiększa wydajność upraw oraz stymuluje wzrost roślin w uprawach polowych i pod osłonami (szklarnie). A to z kolei umożliwia produkcję zdrowych, organicznych produktów rolnych i roślin.

Dziś już wiadomo, że tradycyjne rolnictwo w znacznym stopniu przyczynia się do postępowania zmian klimatycznych, a jednocześnie samo niezwykle dotkliwie odczuwa ich negatywne skutki. By zbalansować wpływ warunków atmosferycznych na ziemię, stosuje się m.in. regeneratywne metody uprawne, pobudzające żyzność gleb i bogactwo plonów. Nie rozwiązuje to jednak kłopotów z nadmierną emisją gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa oraz stosowaniem niebezpiecznych dla środowiska nawozów. A nanoproszek gdyńskiego start-upu ma być właśnie odpowiedzią na te problemy. Jak podkreśla twórca Nanoseen, korzystnie wpływa on na plonowanie warzyw i ziół, a do tego obniża koszty uprawy roślin, umożliwiając jednocześnie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz oszczędność wody i energii.

Stymulator przeznaczony jest do stosowania jednorazowego, doglebowego, w uprawie roślin na wszystkich typach gleb. NanoboosteX przeszedł pozytywnie proces rejestracyjny w Ministerstwie Rolnictwa i szczegółowe badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne w Państwowym Instytucie Badawczym IUNG i w Instytucie Ogrodnictwa INHORT. Dzięki temu produkt gotowy jest do masowej produkcji i dystrybucji tak w kraju, jak i za granicą. Najnowsze technologie opracowywane są w Pomorskim Parku Naukowo-Technologocznym w Gdyni, m.in. przy udziale instytucji Invest in Pomerania.