Na zakupy już głównie idziemy do smartfona. Co w ten sposób Polacy kupują najczęściej

– Firmy prowadzące sprzedaż w internecie powinny zapewnić sprawną ścieżkę zakupową. 72 proc. tych, którzy kiedykolwiek robili zakupy online za pomocą urządzeń mobilnych, miało z tym problemy – mówi Weronika Szczepanik, menedżer ds. marketingu efektywnościowego dentsu Polska. – Najczęściej były to niewygodne formularze oraz niedostosowanie stron do urządzeń mobilnych. Co ciekawe, odbiorcy poniżej 24 lat częściej wskazywali brak aplikacji mobilnej, niedostosowanie do urządzeń mobilnych, zbyt dużą liczbę operacji, jaką trzeba wykonać, oraz niewygodny sposób płatności – dodaje.

Mimo to boom jest faktem, co widać po wynikach sprzedawców. – Udział transakcji z aplikacji nieustannie się zwiększa, 65 proc. jej użytkowników korzysta z niej co miesiąc. Ogółem ma ona średnio 15,5 mln aktywnych użytkowników miesięcznie i jest najpopularniejszą aplikacją zakupową w kraju – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro.

– Udział transakcji na urządzeniach mobilnych w trzecim kwartale wynosi 83 proc. Dla porównania, w tym okresie rok temu wynosił 74 proc., co oznacza wzrost aż o 9 pkt proc., głównie dzięki aplikacji – mówi Katarzyna Kierach, dyrektor marketingu w Erli.

Równie Zalando przyznaje, że coraz więcej odwiedzających korzysta z aplikacji, co staje się bardziej powszechne wśród młodszych klientów. Nowe pokolenie kupujących funkcjonuje w rzeczywistości, w której świat fizyczny łączy się z cyfrowym.

– W naszym sklepie wOkularach.pl ruch z urządzeń mobilnych to ok. 75 proc. Już dwa lata temu postawiliśmy tam na nowoczesną technologię aplikacji w połączeniu z TWA, która spełnia funkcję tzw. aplikacji natywnej – mówi Wojciech Kyciak, prezes i założyciel eCommerce Factory. – Dla klienta to mniejsze obciążenie pamięci telefonu, a dla biznesu oszczędność. Aplikacje mobilne to też doskonałe narzędzie do lojalizacji klienta.