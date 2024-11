Ten wynalazek ma ratować włosy. Zdobył Nagrodę Jamesa Dysona

Olivia Humphreys, po tym jak była świadkiem bolesnej walki swojej matki z rakiem, postanowiła działać. 24-letnia wynalazczyni z Irlandii zaangażowała się w projekt, który nazwała Athena. Stworzyła urządzenie specjalnie dla dla pacjentów poddawanych chemioterapii – chłodzi ono skórę głowy, aby zapobiegać wypadaniu włosów. To niestety częsta konsekwencja walki z nowotworem. Opracowane przez Olivię rozwiązanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Jego zalety dostrzegł sam sir James Dyson, brytyjski miliarder, znany projektant urządzeń przemysłowych, założyciel firmy Dyson.

Brytyjski miliarder i wynalazca docenił Athenę

Athena to niedrogie, przenośne urządzenie, które może być zbawieniem dla wielu osób poddawanych chemioterapii, zwłaszcza kobiet. Sprzęt zbudowany przez Humphreys kosztuje zaledwie 1⁄20 ceny innych istniejącej technologii tego typu, a do tego może być używany poza szpitalem, skracając przy tym czas, jaki pacjenci zmuszeni są spędzać na oddziałach.

Szacuje się, że od 65 proc. do nawet 99 proc. pacjentów przechodzących chemioterapię będzie dotkniętych wypadaniem włosów z nią związanym. Przy tym obecne techniki zapobiegania takim przykrym skutkom leczenia, oparte właśnie na systemach chłodzenia skóry głowy, mają wady związane m.in. z ograniczonym dostępem z uwagi na wysokie koszty terapii. Brytyjski resort zdrowia wyliczył, iż całkowity koszt instalacji urządzenia do chłodzenia, wliczając w to niezbędny personel do obsługi sprzętu, to aż 216 tys. euro. A dodatkową przeszkodą jest zapewnienie odpowiedniego dopasowania urządzenia do danego pacjenta. To spory problem, tym bardziej że ta metoda skutecznie zmniejsza wypadanie włosów poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych i ograniczanie przepływu krwi (po chemioterapii chłodzenie może również pomóc włosom szybciej rosnąć).

Choć istnieją tańsze, ręczne alternatywy chłodzenia, z reguły są mniej wydajne i nie zawsze zapewniają długotrwałe efekty. A wynalazek Olivii ma to wszystko zmienić. Innowatorka opracowała urządzenie, które ma upowszechnić metodę stosowania niskich temperatur bezpośrednio na skórę głowy przed, w trakcie i po chemioterapii. Szacowany koszt Atheny wyniósłby około 1000 euro. Innowatorka liczy na współpracę ze szpitalami i organizacjami charytatywnymi w celu zaoferowania Atheny w ramach programu wynajmu.