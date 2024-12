Start-upy 2025. O tych polskich projektach może być głośno w 2025 roku

Czytaj więcej Biznes Ludzie Startupy Polski latający skuter zamierza podbić świat. Ma być „dla każdego" Trójmiejski start-up Maviator opracował prototyp osobowego drona – pojazd jest w pełni funkcjonalny i szykowany do produkcji. Firma właśnie rusza ze zbiórką pieniędzy na rozwój projektu. Maszyna na rynek może trafić w 2025 r.

SkyRacer X1 w I połowie 2025 r. przejdzie ostatnie testy załogowe, z kolei w II połowie miałaby już ruszyć produkcja. Sprzęt ma kosztować ok. 135 tys. dol. Firma z Gdyni na tym pojeździe nie zamierza jednak poprzestać – już myśli o kolejnych wersjach maszyny, które mogłyby wejść np. w segment latających autonomicznych taksówek.

Dla Maviator Group kluczowe jest bezpieczeństwo, stąd pojazd skonstruowano tak, że posiada on zdolność do kontynuowania lotu w trybie awaryjnym, nawet gdy wysiądą dwa z ośmiu silników. Dodatkowo otwarta konstrukcja latającego skutera umożliwia wykorzystanie plecakowego spadochronu pirotechnicznego i opuszczenie pojazdu podczas lotu.

– Nasze rozwiązanie ma potencjał skalowania, bo nie kierujemy go do wąskiej grupy osób mających określone umiejętności i uprawnienia, jak to jest w przypadku tradycyjnego lotnictwa. SkyRacer X1 powstaje z założeniem łatwości pilotażu zbliżonym do komercyjnych dronów, dlatego będzie dostępny niemal dla każdego – podkreśla Sebastian Nowicki, drugi z założycieli start-upu.

Latający skuter ma napęd hybrydowy, co umożliwi zwiększenie czasu lotu do godziny. Ten przedstawiciel tzw. kategorii Ultralight eVTOL, a więc lekki pojazd pionowego startu i lądowania, przeznaczony do rekreacji i sportu (można go użytkować bez licencji pilota), na napędzie lektrycznym potrafi utrzymać się w powietrzu przez około 20 minut i rozwinąć prędkość do 100 km/h. Twórcy SkyRacera liczą, że z ofertą dotrą nie tylko do fanów aeromobilności, ale także do przedstawicieli służb ratowniczych czy jednostek specjalnych.