Koniec krwawych diamentów i kradzieży? Polska firma namiesza w świecie jubilerów

Hollywoodzki przebój „Krwawy diament”, z Leonardo DiCaprio w roli głównej, nawiązuje do istniejącego w Afryce zjawiska, gdzie na obszarach objętych wojną wydobywane diamenty służą do finansowania walk. I choć prawo międzynarodowe zabrania takiego handlu z krajów objętych konfliktem, to przeciwdziałanie temu procederowi jest niezwykle trudne. Okazuje się, że być może rozwiązanie znaleziono we wrocławskim laboratorium.

Efekt DiCaprio na rynku diamentów

Start-up Nanores opracował technologię Diamond ID, która – jak podkreślają w spółce – jest prawdopodobnie jedynym takim rozwiązaniem na świecie. Ma gwarantować bezpieczeństwo diamentów poprzez znakowanie na poziomie mikroskopowym (chodzi o powierzchnię liczoną w mikrometrach, czyli jednej tysięcznej milimetra).

– Pod koniec lat 90. dzięki filmowi z DiCaprio nagłośniono problem handlu tzw. krwawymi diamentami. W 2000 r. wprowadzono nowy sposób obrotu nimi. To Proces Kimberley, system certyfikacji, który nakłada ścisłe wymagania dotyczące identyfikowalności diamentów, zapewniając, że te będące przedmiotem handlu pochodzą z legalnych i zrównoważonych źródeł. Każdy transport musi być opatrzony certyfikatem. Do tego w ostatnich latach nałożone zostały większe restrykcje co do identyfikowalności diamentów – mówi Paweł Modrzyński, jeden z założycieli Nanores. – Konsumenci chcą mieć pewność, że diamenty są legalne i pochodzą z wiarygodnych źródeł. Chcą też wiedzieć, że diamenty, które kupują, są autentyczne i mają wysoką wartość, co stanowi kolejne olbrzymie wyzwanie od czasu pojawienia się tzw. diamentów syntetycznych, wytwarzanych w laboratoriach. Transparentność w łańcuchu dostaw stała się kluczowa dla przetrwania tego rynku – kontynuuje Modrzyński.

Panaceum na te wyzwania staje się technologia Diamond ID, która pozwala na identyfikację diamentów od momentu ich wydobycia do chwili dotarcia do ostatecznego nabywcy.