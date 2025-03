Wyróżnienia „Rzeczpospolitej Cyfrowej”. Z polskimi innowacjami nie jest tak źle, wskazaliśmy wybitnych

Przyznaliśmy wyróżnienia 16 przedsiębiorstwom, start-upom czy naukowcom za „za szczególny wkład w polską transformację cyfrową i wdrażanie nowych technologii” w 2024 roku (poprzedni raz wręczyliśmy takie wyróżnienia w 2022 roku). – Tematy związane z rewolucją technologiczną i zastosowaniem nowych rozwiązań jak AI budzą niezwykłe zainteresowanie czytelników. To nasza misja, by przy okazji informowania o świecie być pomostem, pokazywać to, co w realny sposób zmienia reguły prowadzenia biznesu – mówił podczas uroczystości wręczenia wyróżnień Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, której dodatek „Rzeczpospolita Cyfrowa” z towarzyszącym mu portalem cyfrowa.rp.pl jest poświęcony nowym technologiom i cyfryzacji ramieniem.

Przyszłość, czyli AI oraz biotechnologia

Tematem numer 1 w branży technologicznej jest obecnie sztuczna inteligencja. I tu nie mogło zabraknąć Polaków. – Jak popatrzymy na młodych naukowców, którzy pracują, niestety, za granicą, ale ukończyli polskie uczelnie, to jesteśmy potęgą – mówił Sebastian Kondracki, chief Innovation oficer Deviniti, współtwórca SpeakLeash/Spichlerz, fundacji, która stworzyła polski model językowy Bielik. Dlaczego to tak ważny projekt? – Bo można go uruchomić na własnej infrastrukturze, co w wielu polskich biznesach jest istotne m.in. ze względu na regulacje. Ważna jest też droga, którą wyznaczamy, bo jest to projekt open source i wszystkie osoby, a już 3 tys. osób pracuje po nocach za darmo, by tą polską sztuczną inteligencję rozwijać – tłumaczył.

„Piętą Achillesa” polskich innowatorów od zawsze był problem z przekładaniem świetnych wynalazków i pomysłów w pieniądze. Jednak dr hab. inż. Anna Masek, prof. Politechniki Łódzkiej, nie tylko otrzymała liczne nagrody, ale znalazła już nabywców na swój produkt, a wśród nich jest jedna z największych spożywczych firm na świecie. Opracowała przyjazne środowisku biodegradowalne materiały opakowaniowe, m.in. dla żywności i kosmetyków. To jednocześnie sposób na palący problem utylizacji odpadów polimerowych wykorzystywanych do produkcji jednorazowych opakowań. – Biodegradowalne polimery to już trochę za mało. One muszą być także inteligentne, charakteryzować się innymi funkcjami, które sprawiają, że te materiały opłaca się wdrożyć. Choćby takie, które będziemy zjadać razem z produktami spożywczymi czy będą nam się rozpuszczać w wodzie np. podczas mycia takiego jedzenia. I jeszcze dodatkowo będą przyjazne dla środowiska – wyjaśniała prof. Masek.

Na biotechnologię stawia też start-up IMAGENE.ME. – Od kilku lat tworzymy rozwiązania, które mają zwiększyć dostępność badań genetycznych, szczególnie całego genomu, by każdy z nas mógł poprzez analizę własnego genomu wykorzystać informacje zapisane w swoim DNA w jak najlepszy sposób, czy to na potrzeby diagnostyki genetycznej, czy w kierunku spersonalizowanej profilaktyki zdrowia. To wszystko jest wspierane systemami sztucznej inteligencji – mówił Mirosław Kwaśniewski, założyciel i prezes firmy IMAGENE.ME. To jeden z pionierów genomiki spersonalizowanej w Polsce.