Dziś premiera iPhone`a 15. Czego spodziewać się po flagowym produkcie Apple

Cennik iPhone’ów 15 niemile zaskakuje. Jest drogo – 6,7-calowy iPhone 15 Plus kosztuje w najtańszej wersji 899 dol. Za 6,1-calową wersę Pro trzeba zapłacić minimum 999 dol. Z kolei na topowy model 15 Pro Max wydamy co najmniej 200 dol. więcej. Analitycy z Trend Force podają, że wszystkie modele dostaną Dynamic Island (ekran w ekranie, do sterowania wybranym aplikacjami), ale na ramkę z tytanu liczyć mogą już tylko ci, którzy kupią najwyższe modele: 15 Pro oraz 15 Pro Max.

Wiele wskazuje na to, iż premiera Apple’a 12 września przyniesie jeszcze jedną nowość – wedle plotek pojawi się nowa funkcjonalność przełącznika dzwonek/cisza. Ów przycisk ma obsługiwać również dodatkowe czynności, które sam zdefiniuje użytkownik (mogą to być np. skrót do apek, włącznik aparatu, lupy, tłumacza lub latarki czy trybu skupienia). Miłośnicy Apple’a nad Wisłą po raz kolejny zostali niedostrzeżeni przez swoją ukochaną markę – nie mają szans na dostęp do asystenta głosowego Siri w polskiej wersji językowej.

To będzie przełomowy rok dla Apple

Choć Apple już od pewnego czasu nie rozpieszcza fanów innowacjami, ani cenami, to gigantowi udaje się bić konkurentów. W I kwartale br. koncern miał największy udział w globalnych dostawach smartfonów – wyniósł on niemal 21 proc. (w II kw. spadł jednak do 16 proc.). Nieustannie okupuje drugie miejsce pod względem sprzedaży, tuż za Samsungiem, choć bywają okresy – właśnie tuż po wrześniowej premierze – gdy firma z logo nadgryzionego jabłka pokonuje głównego rywala. W IV kwartale ub.r. oraz IV kw. 2021 r. Apple mógł liczyć na 22–23 proc. rynku, gdy koreański producent na jedynie 19 proc. Eksperci nie mają wątpliwości, że w ostatnich trzech miesiącach 2023 r. może być podobnie, choć tym razem spodziewają się przełomowej zmiany.

Firma Counterpoint Research twierdzi, że na coraz trudniejszym rynku Apple stanie się najważniejszym dostawcą. Światowa sprzedaż takich urządzeń może w br. spaść rok do roku aż o 6 proc., osiągając poziom 1,15 mld sztuk. A to byłby najgorszy wynik od dekady. Analitycy prognozują, że ta sytuacja będzie sprzyjać firmie założonej przez Steve'a Jobsa i po raz pierwszy w historii zajmie pierwsze miejsce w rankingu dostawców. Według CNBC w tym roku Chiny raczej nie będą motorem napędowym, gdyż popyt dławi tam spowalniająca gospodarka oraz rosnąca konkurencja lokalnych marek. Apple może liczyć jednak na wzrost popytu w Indiach oraz innych krajach azjatyckich, „gdzie występuje rosnący trend tzw. premiumizacji” (kupowania droższych, topowych smartfonów).