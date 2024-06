Jak Quality of Service może zoptymalizować sieć domową

Do sieci w domu czy w biurze podłączamy coraz więcej sprzętu komputerowego: laptopów, smartfonów, tabletów, telewizorów, konsoli do gier, kamer i innych urządzeń. Kiedy wszystkie z nich współdzielą łącze internetowe, może to powodować problemy z wydajnością sieci, takie jak opóźnienia czy zawieszanie się połączenia. Co zatem zrobić, by mając jedno łącze internetowe, wykorzystać je optymalnie? Odpowiedzią jest QoS.

Co to jest QoS i jak działa?

Do udostępniania połączeń internetowych służy router. Obecnie większość takich urządzeń jest wyposażona w funkcję QoS, którą można włączyć na urządzeniu. QoS to skrót od Quality of Service (jakość usługi). Standard ten pozwala na segmentację transferu danych, co przyczynia się do zmniejszenia opóźnień, przyspiesza działanie sieci i poprawia ogólna wydajność łącza.

QoS mierzy takie parametry łącza jak:

• przepustowość maksymalna łącza – szybkość łącza;

• przepustowość rzeczywista – szybkość transferu danych;