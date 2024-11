Chatbot na nosie, inteligentne okulary i pierścienie. Te gadżety mają podbić świat

Chiński koncern Baidu zaprezentował właśnie innowacyjny sprzęt o nazwie Xiaodu AI, inteligentne okulary oparte na LLM (duży model językowy). Jak twierdzi gigant, to pierwsze na świecie takie rozwiązanie AI. Sprzęt działa na bazie chińskiego modelu językowego, oferuje możliwość fotografowania z perspektywy pierwszej osoby, sterowanie głosem i asystenta wirtualnego (funkcja pytań i odpowiedzi w czasie rzeczywistym). Co więcej, noszona na nosie technologia monitoruje kalorie użytkownika, a także służy wiedzą o otaczającym świecie (gadżet wyposażono w encyklopedię obiektów, tłumaczenie wizualne i dźwiękowe oraz system inteligentnych przypomnień).

Motorem Xiaodu AI jest ERNIE Bot od Baidu, będący odpowiedzią na ChatGPT. Okulary do sprzedaży mają wejść w I połowie 2025 r.

Inteligencja na palcu

Ważące 45 gramów okulary wyposażone są w 16-megapikselowy aparat ultraszerokokątny z technologią zapobiegającą drganiom. W pełni można je naładować w zaledwie 30 minut, a czas czuwania na baterii wynosi do 56 godzin (przy czym czas ciągłego użytkowania to nieco ponad 5 godzin). Xiaodu AI ma wbudowane cztery mikrofony i specjalnie zaprojektowane głośniki zapobiegające „wyciekom” dźwięku. Okulary potrafią rozpoznać kierunek źródła dźwięku, ale też odróżniać głos użytkownika od głosów innych osób. Analitycy spodziewają się, że Xiaodu AI rozkręcą boom na technologie ubieralne (tzw. wearables) na rynku chińskim. Ale gadżet może być również napędem boomu dla całego segmentu. Tym bardziej że własne rozwiązania w tej kategorii wprowadzają m.in. inni chińscy gracze (jak Xiaomi i TCL) oraz koncerny, jak Meta (wspólnie z Ray Ban), Amazon (Echo Frames) czy Snap.

Ale inteligentne okulary to niejedyna nowa kategoria urządzeń ubieralnych, które będą szybko zyskiwać. Eksperci twierdzą, że kolejną z nisz mają być „smart” pierścienie. Chodzi o wkładane na palce urządzenia, których pionierem był Oura. Ich popularność dopiero nabiera tempa, choć perspektywy są obiecujące. Dane Global Market Insights wskazują, że globalny rynek inteligentnych pierścieni w 2023 r. wart był 210 mln dol. Z kolei prognozy na 2032 r. przewidują, iż będzie to już 1 mld dol. Mocno na tym rynku działają Samsung i Xiaomi, bo produkty te znajdują nieco inne zastosowanie niż większość sprzętów wearables. Te były przede wszystkim wykorzystywane do monitorowania i analizowania aktywności fizycznej, jednakże – wraz z rozwojem segmentu inteligentnych pierścieni, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach aktywnych fizycznie, regularnie trenujących – zaczyna rosnąć zainteresowanie także danymi potreningowymi, regeneracyjnymi. Taką możliwość daje choćby Amazfit Helio Ring, monitorujący m.in. poziom zmęczenia fizycznego i psychicznego, jakość snu, w tym sen głęboki, tętno spoczynkowe, zmienność rytmu serca, a także poziom stresu.