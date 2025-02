Tani iPhone trafia do sklepów. Wielka nadzieja dla słabnącej sprzedaży Apple

Do najnowszej linii smartfonów iPhone 16 dołącza właśnie budżetowa wersja – 16e. Cena sprzętu, który ma na pokładzie wydajny czip A18, najnowszy system sztucznej inteligencji Apple Intelligence, czy aparat 48 MP (ma zintegrowany dwukrotny zoom optycznej jakości), wygląda wyjątkowo przystępnie. Jak ujawnił bowiem Apple, sprzęt w Polsce będzie można kupić od 2,9 tys. zł. Przedsprzedaż ruszy w piątek, a regularna sprzedaż – 28 lutego.

Co potrafi iPhone 16e?

Zaprezentowany właśnie iPhone 16e (dostępny tylko w dwóch matowych kolorach: czarnym i białym) ma oferować wiele z rozwiązań, które charakteryzują topowe wersje: Ceramic Shield (warstwa twardsza niż szkło w innych smartfonach), wyświetlacz Super Retina XDR 6,1 cala (w technologii OLED), czy wydajną baterię, która działa do sześciu godzin dłużej w porównaniu z iPhone'm 11 i nawet 12 godzin dłużej niż we wszystkich generacjach telefonów iPhone SE. Na tym nie koniec – dzięki obsługiwanemu przez aparat TrueDepth czytnikowi Face ID użytkownicy mogą bezpiecznie odblokowywać iPhone’a, autoryzować płatności oraz logować się do aplikacji. Co więcej, sprzęt posiada funkcje satelitarne. Gdy użytkownicy są poza zasięgiem sieci komórkowej i WiFi, mogą w ten sposób użyć alarmu SOS, czy wezwać pomoc drogową.

– iPhone 16e jest pełen funkcji, które użytkownicy uwielbiają w linii produktów iPhone 16 – podkreśla Kaiann Drance, wiceprezeska Apple.