Rewolucja w firmie, która stworzyła ChatGPT. Polak objął kluczową funkcję

Dlaczego eksperci od AI odchodzą

Odejście Sutskevera i Leike wzbudziło w branży spore zamieszanie. Skąd te zmiany? Nie wiadomo. Sutskever był głównym naukowcem w OpenAI i wspólnie z Samem Altmanem ją zakładał. Po dekadzie pracy wycofuje się i to w momencie, gdy firma z dużym rozgłosem zapowiedziała nowy darmowy model generatywnej sztucznej inteligencji - GPT-4o. “Bez niego OpenAI nie byłoby tym, czym jest” – skomentował na X Sam Altman.

Trzeba pamiętać jednak, że Sutskever odegrał kluczową rolę w niespodziewanym zwolnieniu i ponownym zatrudnieniu Altmana w listopadzie ub. r. Ilya zajął na krótko jego miejsce w zarządzie, ale po kilku dniach odstąpił fotel ponownie Altmanowi. Podpisał się zresztą się pod listem pracowników domagającym się powrotu Sama do OpenAI. I choć Sutskever został usunięty z zarządu, pozostawał w firmie. Do teraz. „Jestem podekscytowany tym, co nadchodzi – projektem, który ma dla mnie ogromne znaczenie” – napisał enigmatycznie Sutskever na platformie X. Nie ujawnił o jaki projekt chodzi. Wskazał jedynie, że niedługo poda więcej szczegółów.