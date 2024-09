Subskrypcja YouTube Premium drożeje w wielu krajach w Europie i na świecie. Podwyżki zapowiedziane zostały na listopad tego roku. Na razie brak jest oficjalnych informacji o nowym cenniku w Polsce.

Reklama

YouTube Premium: Co to za usługa?

YouTube Premium to subskrypcja, dzięki której w YouTube można przede wszystkim oglądać filmy bez reklam. Te bowiem – przy braku płatnej wersji – bywają wyświetlane przed, w trakcie i po zakończeniu oglądania filmu. Ponadto YouTube Premium daje możliwość pobierania filmów do późniejszego oglądania w trybie offline, bez konieczności dostępu do internetu. Dzięki subskrypcji można również odtwarzać treści w tle – w czasie korzystania z innych aplikacji. YouTube Premium to również dostęp do usługi YouTube Music.

YouTube Premium uruchomiony został w 2015 roku pod nazwą YouTube Red. W 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy na obecną. W Polsce serwis uruchomiono w 2019 roku. Na całym świecie z YouTube Premium korzysta obecnie ponad 100 mln użytkowników.

Czytaj więcej Technologie Google Maps z ważną aktualizacją. Pomoże sztuczna inteligencja Mapy Google dzięki modelowi Cloud Score+ AI zyskają nową aktualizację, która zdecydowanie poprawi komfort użytkowania. Zmiany czekają również Google Earth. Czego możemy się spodziewać po aktualizacji?

Nowe stawki YouTube Premium w Europie

Od listopada tego roku obowiązywać będą nowe stawki YouTube Premium w Europie. Osoby korzystające z usługi w wielu europejskich krajach otrzymują już od Google e-maile informujące o nowym cenniku. Wiadomości takie dotarły już m.in. do mieszkańców Irlandii, Belgii, Holandii, Włoch, Szwajcarii i Szwecji. Podwyżki są znaczące i w przypadku wspomnianych państw wyglądają następująco: