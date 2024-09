Mapy Google to jedna z najpopularniejszych nawigacji w Polsce. Jest darmowa, pokazuje korki w czasie rzeczywistym, proponuje alternatywne trasy i jest stale aktualizowana. Ponadto dzięki opcji Street View można wirtualnie spacerować niemal po całym świecie. Aby korzystać z niej jeszcze bardziej komfortowo, Google wprowadza nową aktualizację.

Google Maps z aktualizacją

Jak podaje serwis 9to5google.com, w nowej aktualizacji Map Google zostanie wykorzystany model Cloud Score+ AI. Dzięki niemu zdjęcia satelitarne będą ostrzejsze. Usunie bowiem takie elementy jak chmury, cienie chmur, mgły czy mgiełki. Korekta obejmie tylko wymienione obiekty, a widoczne cienie gór, lód, śnieg czy ukształtowanie terenu pozostaną bez zmian. Dzięki temu obraz będzie wyraźniejszy.

Dodatkowo czeka nas aktualizacja Street View. Obejmie ona nowe zdjęcia z prawie 80 krajów. Pierwszy raz samochody Google wjadą do Bośni, Namibii, Liechtensteinu i Paragwaju. Natomiast w Australii, Argentynie, Brazylii, Kostaryce, Danii, Francji, Islandii, Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii, Rwandzie, Serbii, Hiszpanii, RPA, Szwajcarii, Urugwaju i na Filipinach baza fotografii zostanie zwiększona.

Google Earth z historycznymi zdjęciami

Aktualizacja czeka również Google Earth, do której zostaną dodane nowe zdjęcia historyczne - zarówno fotografie lotnicze, jak i satelitarne, do 80 lat wstecz. Będą one dostępne zarówno w sieci, jak i na urządzeniach mobilnych.