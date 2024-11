Kto pierwszy wyląduje na Księżycu? Opóźnioną Amerykę gonią Chiny

Powiało grozą, kiedy w grudniu 2023 r. agencja uznała, że jest jedna szansa na trzy, że Artemis III nie wystartuje do lutego 2028 r. Obecnie zakłada, że misja odbędzie się nie wcześniej niż we wrześniu 2026 roku. Co gorsza, potem może dojść do dłuższej przerwy w lotach, gdyż niezbędna kolejna platforma startowa dla większych rakiet SLS Block 1B, która miała powstać w ubiegłym roku, jest jeszcze w powijakach, a jej koszt wzrósł… siedmiokrotnie, do 2,7 mld dol. NASA ocenia, że misja Artemis IV będzie mogła wystartować najwcześniej w 2029 roku.

W ramach Artemis III poleci największa rakieta na świecie, 120-metrowy Starship (z tego 70-metrowy booster oddzieli się kilka minut po starcie i wróci na Ziemię). Statek nie poleci jednak bezpośrednio na Księżyc. Najpierw musi zatankować paliwo na orbicie okołoziemskiej (test takiego tankowania SpaceX przeprowadzi w przyszłym roku). Rozwiązanie to ma wielu krytyków, jak były administrator NASA Michael Griffin, którzy oceniają, że komplikuje całą misję i radykalnie zwiększa liczbę wystrzeleń rakiet. A jednak, paradoksalnie, prostszy program Apollo z przełomu lat 60. i 70. kosztował prawie trzykrotnie więcej niż Artemis.

Statek wyląduje na biegunie południowym. Dlaczego? Bo tam jest woda (lód w zacienionych kraterach). Woda ta mogłaby zostać wykorzystana w przyszłej bazie do produkcji tlenu, ale i paliwa rakietowego. Jego wytwarzanie byłoby tańsze niż sprowadzanie go z Ziemi, dzięki czemu eksploracja Księżyca byłaby bardziej przystępna cenowo. A chodzi o cenne surowce. Baza na Księżycu byłaby też odskocznią do dalszych miejsc w kosmosie, np. do podboju Marsa.

Chiny za plecami USA. Ambitny program kosmiczny Pekinu

Gdyby doszło do kolejnych opóźnień, Amerykanie mogliby stanąć w obliczu prestiżowej klęski. Na Księżyc wybierają się bowiem Chińczycy i na wiosnę tego roku poinformowali, że zamierzają tego dokonać do 2030 roku. Nie dopuszczają przy tym możliwości jakiegokolwiek opóźnienia, a koszty nie grają roli. To przedsięwzięcie, które ma głosić chwałę Chin i ich technologicznej potęgi też wobec własnych obywateli. Przynajmniej oficjalnie program kosmiczny przebiega szybko i bez opóźnień.