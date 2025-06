Grozi nam apokalipsa na rynku pracy. Ale nie to jest najgorsze

W kwietniu dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, zapowiedział, że do 2026 roku AI będzie pisać połowę kodu jego firmy. Z kolei dyrektor generalny Microsoft Satya Nadella przyznał, że już za 30 proc. kodowania w jego firmie odpowiada AI.

Jakie zagrożenia może przynieść AI?

Jednak Demis Hassabis powiedział, że najbardziej martwi się potencjalnym nadużyciem tego, co określa się mianem „sztucznej inteligencji ogólnej” (AGI) – czyli hipotetycznej AI dorównującej inteligencją człowiekowi. – „Źli aktorzy” mogliby wykorzystać te same technologie do niebezpiecznych celów – powiedział. – Dlatego ważne jest pytanie: jak ograniczyć im dostęp do tych potężnych systemów… ale, jednocześnie umożliwić dobrym ludziom wykorzystywanie ich do niesamowitych rzeczy.

Hakerzy już wykorzystywali AI do tworzenia wiadomości głosowych podszywających się pod urzędników rządu USA – ostrzegło FBI w maju. Z kolei raport na zlecenie Departamentu Stanu USA wykazał, że sztuczna inteligencja może stanowić „katastrofalne” zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. AI umożliwiła też produkcję pornografii deepfake, choć uchwalona w zeszłym miesiącu ustawa Take It Down Act, podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa, ma na celu powstrzymanie jej rozpowszechniania poprzez zakaz publikowania nieautoryzowanych treści intymnych w internecie.

Choć sztuczna inteligencja uchodzi za największe osiągnięcie technologiczne od czasu internetu, daje też przestępcom i osobom o złych intencjach nowe narzędzia, i rozwija się błyskawicznie – bez większych regulacji – podczas gdy USA i Chiny ścigają się o dominację w tej dziedzinie.

W lutym Google usunął z polityki etycznej AI zapisy mówiące, że nie będzie wykorzystywać tej technologii do celów wojskowych i inwigilacyjnych. Hassabis uważa, że powinno powstać międzynarodowe porozumienie dotyczące podstawowych zasad wykorzystania AI i zapewnienia, że technologia ta będzie używana wyłącznie do „dobrych celów”. – Oczywiście, obecnie to wygląda na trudne, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną – powiedział. – Ale mam nadzieję, że kiedy AI stanie się jeszcze bardziej zaawansowana, świat zrozumie, że takie porozumienie musi powstać.