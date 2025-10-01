Gigant AI wchodzi do social mediów. Bat na TikToka i fabryka fake newsów?

Aktualizacja: 01.10.2025 18:45 Publikacja: 01.10.2025 18:17
Sam Altman, szef OpenAI, chce umożliwić użytkownikom generowanie krótkich, niezwykle realistycznych filmów
OpenAI wprowadza Sorę 2 – aplikację społecznościową, która może stać się największym konkurentem TikToka. Nowe narzędzie łączy algorytmiczny „feed” wideo z niezwykle realistycznymi filmami tworzonymi przez AI i funkcją zakupów. To kompletnie nowatorski koncept na rynku.
Sora to najnowszy projekt OpenAI, który ma ambicję zostać swego rodzaju wersją „ChatGPT dla wideo”. Ogłoszone przez firmę kierowaną przez Sama Altmana rozwiązanie ma umożliwić użytkownikom generowanie krótkich, niezwykle realistycznych filmów. Tzw. shorty miałyby przyciągnąć młodą publikę, która uwielbia scrollować klipy wideo na TikToku. OpenAI liczy, że jego rozwiązanie przejmie nieco tortu od chińskiej aplikacji. Czy Sora nie stanie się jednak platformą do dystrybucji fake newsów? Stworzenie za pomocą tego narzędzia deepfake’ów, w których mogą występować znane osoby świata showbiznesu czy polityki, w sytuacjach, w których nigdy nie uczestniczyły, rodzi pytanie o granice cyfrowej rzeczywistości.
Podczas niedawnego pokazu dziennikarze oglądali deepfake’a przedstawiającego Sama Altmana, prezesa OpenAI, pijącego z gigantycznego kartonu soku. Scena wyglądała na prawdziwą, choć w całości została stworzona przez sztuczną inteligencję.
Zaprezentowana wersja Sora 2 jest znacznie bardziej dopracowana od pierwowzoru z końca 2024 r. Nowy model potrafi wiernie odtwarzać polecenia użytkowników, synchronizować obraz i dźwięk, a także generować dialogi w wielu językach, co znacząco poszerza jego potencjał.
Zdaniem twórców może to być przełom na miarę debiutu ChatGPT w 2022 r.
OpenAI w projekcie Sora widzi nie tylko udoskonalone narzędzie, ale myśli o niej jako o samodzielnej aplikacji społecznościowej, która ma stać się miejscem tworzenia i konsumpcji treści. Interfejs przypomina TikToka: pionowy strumień filmów, przewijanie i system rekomendacyjny napędzany algorytmami. Różnica tkwi w jednym kluczowym aspekcie – w apce Sora wszystkie treści byłyby w pełni generowane przez AI.
Eksperci wskazują, że magnesem na użytkowników może być opcja zakupów w aplikacji (takie rozwiązanie ma na niektórych rynkach również TikTok). Sora zyska funkcję Instant Checkout, pozwalającą właśnie na dokonywanie e-zakupów bezpośrednio w aplikacji, dzięki czemu stanie się nie tylko platformą rozrywki AI, medium społecznościowym, ale także narzędziem e-commerce. W takim scenariuszu inspiracja wideo mogłaby natychmiastowo zamieniać się w transakcję. Zdaniem analityków to sytuacja groźna nie tylko dla TikToka, ale także dla Instagrama czy Amazona, które od lat próbują budować mosty między mediami społecznościowymi a handlem online.
Pytanie, czy sama koncepcja tworzenia mediów z deepfake’ami jest rozsądna? Łatwo można wyobrazić sobie nagrania prowadzące do różnego rodzaju nadużyć – od dezinformacji politycznej po manipulacje w biznesie.
OpenAI zapewnia, że pracuje nad systemami oznaczania generowanych treści i weryfikacji źródeł, ale – niezależnie od wszystkiego – to, jak definiujemy wiarygodność obrazu w sieci, zmienia się właśnie na naszych oczach.
