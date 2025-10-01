Reklama

Gigant AI wchodzi do social mediów. Bat na TikToka i fabryka fake newsów?

OpenAI prezentuje Sorę 2 – aplikację społecznościową, w której wszystkie filmy tworzy sztuczna inteligencja. Nowy projekt Sama Altmana ma być konkurencją dla TikToka, ale eksperci ostrzegają: to także idealne narzędzie do deepfake’ów i fake newsów.

Publikacja: 01.10.2025 18:17

Sam Altman, szef OpenAI, chce umożliwić użytkownikom generowanie krótkich, niezwykle realistycznych

Sam Altman, szef OpenAI, chce umożliwić użytkownikom generowanie krótkich, niezwykle realistycznych filmów

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak OpenAI planuje konkurować z TikTokiem na rynku mediów społecznościowych?
  • Czym różni się nowa aplikacja Sora od istniejących platform wideo?
  • Jak OpenAI planuje rozwiązywać problem weryfikacji źródeł generowanych treści?

OpenAI wprowadza Sorę 2 – aplikację społecznościową, która może stać się największym konkurentem TikToka. Nowe narzędzie łączy algorytmiczny „feed” wideo z niezwykle realistycznymi filmami tworzonymi przez AI i funkcją zakupów. To kompletnie nowatorski koncept na rynku.

Sora 2: TikTok zasilany sztuczną inteligencją

Sora to najnowszy projekt OpenAI, który ma ambicję zostać swego rodzaju wersją „ChatGPT dla wideo”. Ogłoszone przez firmę kierowaną przez Sama Altmana rozwiązanie ma umożliwić użytkownikom generowanie krótkich, niezwykle realistycznych filmów. Tzw. shorty miałyby przyciągnąć młodą publikę, która uwielbia scrollować klipy wideo na TikToku. OpenAI liczy, że jego rozwiązanie przejmie nieco tortu od chińskiej aplikacji. Czy Sora nie stanie się jednak platformą do dystrybucji fake newsów? Stworzenie za pomocą tego narzędzia deepfake’ów, w których mogą występować znane osoby świata showbiznesu czy polityki, w sytuacjach, w których nigdy nie uczestniczyły, rodzi pytanie o granice cyfrowej rzeczywistości.

Podczas niedawnego pokazu dziennikarze oglądali deepfake’a przedstawiającego Sama Altmana, prezesa OpenAI, pijącego z gigantycznego kartonu soku. Scena wyglądała na prawdziwą, choć w całości została stworzona przez sztuczną inteligencję.

Zaprezentowana wersja Sora 2 jest znacznie bardziej dopracowana od pierwowzoru z końca 2024 r. Nowy model potrafi wiernie odtwarzać polecenia użytkowników, synchronizować obraz i dźwięk, a także generować dialogi w wielu językach, co znacząco poszerza jego potencjał.

Reklama
Reklama

Zdaniem twórców może to być przełom na miarę debiutu ChatGPT w 2022 r.

Czytaj więcej

Sam Altman, prezes OpenAI
Globalne Interesy
Polska pomijana przez giganta AI. Ten bot tworzy wideo na podstawie poleceń tekstem

Zakupy z wideo. Nowa broń OpenAI

OpenAI w projekcie Sora widzi nie tylko udoskonalone narzędzie, ale myśli o niej jako o samodzielnej aplikacji społecznościowej, która ma stać się miejscem tworzenia i konsumpcji treści. Interfejs przypomina TikToka: pionowy strumień filmów, przewijanie i system rekomendacyjny napędzany algorytmami. Różnica tkwi w jednym kluczowym aspekcie – w apce Sora wszystkie treści byłyby w pełni generowane przez AI.

Czytaj więcej

Elon Musk ma problem. Jego sztuczna inteligencja atakuje teraz nawet jego
Technologie
AI Elona Muska w amoku. Grok obraża Muska, X i sam siebie

Eksperci wskazują, że magnesem na użytkowników może być opcja zakupów w aplikacji (takie rozwiązanie ma na niektórych rynkach również TikTok). Sora zyska funkcję Instant Checkout, pozwalającą właśnie na dokonywanie e-zakupów bezpośrednio w aplikacji, dzięki czemu stanie się nie tylko platformą rozrywki AI, medium społecznościowym, ale także narzędziem e-commerce. W takim scenariuszu inspiracja wideo mogłaby natychmiastowo zamieniać się w transakcję. Zdaniem analityków to sytuacja groźna nie tylko dla TikToka, ale także dla Instagrama czy Amazona, które od lat próbują budować mosty między mediami społecznościowymi a handlem online.

Pytanie, czy sama koncepcja tworzenia mediów z deepfake’ami jest rozsądna? Łatwo można wyobrazić sobie nagrania prowadzące do różnego rodzaju nadużyć – od dezinformacji politycznej po manipulacje w biznesie.

Reklama
Reklama

OpenAI zapewnia, że pracuje nad systemami oznaczania generowanych treści i weryfikacji źródeł, ale – niezależnie od wszystkiego – to, jak definiujemy wiarygodność obrazu w sieci, zmienia się właśnie na naszych oczach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Internet TikTok AI OpenAI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak OpenAI planuje konkurować z TikTokiem na rynku mediów społecznościowych?
  • Czym różni się nowa aplikacja Sora od istniejących platform wideo?
  • Jak OpenAI planuje rozwiązywać problem weryfikacji źródeł generowanych treści?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

OpenAI wprowadza Sorę 2 – aplikację społecznościową, która może stać się największym konkurentem TikToka. Nowe narzędzie łączy algorytmiczny „feed” wideo z niezwykle realistycznymi filmami tworzonymi przez AI i funkcją zakupów. To kompletnie nowatorski koncept na rynku.

Sora 2: TikTok zasilany sztuczną inteligencją

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Elon Musk zapowiada rewolucję w sposobie tworzenia i weryfikowania globalnej wiedzy –
Globalne Interesy
„Armia lewicowych aktywistów”. Elon Musk z Grokipedią rzuca wyzwanie Wikipedii
Dyrektor generalny Walmartu opowiedział, w jaki sposób jego firma przygotowuje swoich pracowników na
Globalne Interesy
„AI zmieni każdą pracę”. Szef amerykańskiego giganta ostrzega przed rewolucją na rynku
Od 1 października w Polsce zaczyna obowiązywać system kaucyjny. Nowe zasady budzą wiele pytań
Globalne Interesy
Rusza system kaucyjny. Zmiany dla klientów już od 1 października. Polacy pytają o zasady
W relacjach z Chinami potrzebny jest większy pragmatyzm i elastyczność, którą w filozofii azjatyckie
Globalne Interesy
Sprzeczne podejście rządu w relacjach z Chinami
Głównym wehikułem monetyzacji ChtGPT mają stać się reklamy
Globalne Interesy
Koniec darmowego ChatGPT? Nadchodzi czas reklam
Reklama
Reklama
e-Wydanie