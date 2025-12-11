„Przerażające”. McDonald’s wycofał reklamę stworzoną przez sztuczną inteligencję

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kontrowersje wywołała reklama McDonald's stworzona przez sztuczną inteligencję?

Kto był odpowiedzialny za stworzenie reklamy McDonald's?

Jakie argumenty przytaczają twórcy reklamy w jej obronie?

Dlaczego McDonald's zdecydował się usunąć swoją świąteczną reklamę?

45-sekundowy spot, który został zrealizowany przy użyciu generatywnych klipów AI i opublikowany 6 grudnia na kanale YouTube McDonald’s Netherlands, został skrytykowany przez internautów. Jeden z komentujących nazwał go „najbardziej koszmarną reklamą, jaką widział w tym roku”. 9 grudnia McDonald’s Netherlands usunął wideo, dodając w oświadczeniu, że to była „ważna lekcja” w trakcie poszukiwań „skutecznego wykorzystania AI” – informuje BBC News.

Reklama została stworzona dla McDonald’s przez holenderską firmę TBWA\Neboko oraz amerykańską firmę produkcyjną The Sweetshop.

Reklamy stworzone przez AI są coraz popularniejsze

Reklamy wykorzystujące generatywną AI stają się coraz popularniejszym trendem wśród dużych marek, szczególnie w sezonie świątecznym. Także koncern Coca-Cola wypuścił taki klip reklamowy.

Reklama McDonald’s pokazywała hipotetyczne sytuacje, które mogły pójść nie tak w czasie świątecznej przerwy, posługując się hasłem „najgorszy czas w roku” i sugerując, że lepiej spędzić go w towarzystwie sieci fast-foodowej. Ten motyw przewodni reklamy wzbudził ogromne kontrowersje.