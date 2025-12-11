Reklama

„Przerażające”. McDonald’s wycofał reklamę stworzoną przez sztuczną inteligencję

McDonald’s wycofał świąteczną reklamę po fali krytyki w internecie. Reklama powstała z wykorzystaniem AI. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Podobnie jak na reklamach innych firm jak np. Valentino.

Publikacja: 11.12.2025 09:57

Po premierze reklamy widzowie krytykowali nienaturalnie wyglądających bohaterów oraz dużą liczbę pos

Po premierze reklamy widzowie krytykowali nienaturalnie wyglądających bohaterów oraz dużą liczbę posklejanych ujęć, określając film jako „przerażający” i „źle zmontowany”

Foto: PAP/EPA

Urszula Lesman

45-sekundowy spot, który został zrealizowany przy użyciu generatywnych klipów AI i opublikowany 6 grudnia na kanale YouTube McDonald’s Netherlands, został skrytykowany przez internautów. Jeden z komentujących nazwał go „najbardziej koszmarną reklamą, jaką widział w tym roku”. 9 grudnia McDonald’s Netherlands usunął wideo, dodając w oświadczeniu, że to była „ważna lekcja” w trakcie poszukiwań „skutecznego wykorzystania AI” – informuje BBC News.

Reklama została stworzona dla McDonald’s przez holenderską firmę TBWA\Neboko oraz amerykańską firmę produkcyjną The Sweetshop.

Reklamy stworzone przez AI są coraz popularniejsze

Reklamy wykorzystujące generatywną AI stają się coraz popularniejszym trendem wśród dużych marek, szczególnie w sezonie świątecznym. Także koncern Coca-Cola wypuścił taki klip reklamowy.

Reklama McDonald’s pokazywała hipotetyczne sytuacje, które mogły pójść nie tak w czasie świątecznej przerwy, posługując się hasłem „najgorszy czas w roku” i sugerując, że lepiej spędzić go w towarzystwie sieci fast-foodowej. Ten motyw przewodni reklamy wzbudził ogromne kontrowersje.

Jednak widzowie krytykowali też nienaturalnie wyglądających bohaterów oraz dużą liczbę posklejanych ujęć, określając film jako „przerażający” i „źle zmontowany”. Wideo wywołało także obawy dotyczące wypierania miejsc pracy w branży. Jeden z komentarzy na Instagramie głosił: „Nie ma aktorów, nie ma ekipy filmowej… witajcie w przyszłości filmowej. I to jest słabe”.

Twórcy bronią kontrowersyjnej reklamy McDonald’s

Prezes The Sweetshop, Melanie Bridge, stanęła w obronie reklamy. Jak pisze portal Futurism, powiedziała ona, że proces produkcji trwał „siedem tygodni”, podczas których zespół „prawie nie spał” i stworzył „tysiące ujęć – które następnie ukształtowano w montażu tak, jak przy każdej produkcji o wysokiej jakości”. „To nie była sztuczka z użyciem AI. To był film” – powiedziała Bridge.

W oświadczeniu dla BBC News McDonald’s Netherlands poinformował z kolei, że wideo miało „odzwierciedlać stresujące momenty, jakie mogą pojawić się w trakcie świąt”, jednak podjęto decyzję o jego usunięciu. „Ta sytuacja jest dla nas ważną lekcją w kontekście poszukiwania skutecznych zastosowań AI” – dodano.

Producenci filmów reklamowych tną koszty dzięki AI

Dotychczas realizacja dużej kampanii reklamowej świątecznej zwykle zajmowała nawet rok. Na dodatek była kosztowna. Nic więc dziwnego, że firmy coraz częściej zwracają się do wykonawców, którzy potrafią tworzyć filmy w znacznie krótszym czasie, wykorzystując podpowiedzi z narzędzi generatywnej AI do produkcji nowych treści wideo.

Niektórym firmom reklamy stworzone dzięki AI się udały. Coca-Cola najwyraźniej zdołała przekonać przynajmniej część odbiorców swoją drugą z rzędu świąteczną reklamą stworzoną z użyciem AI. Choć wykorzystanie AI w tej reklamie budziło kontrowersje, raport firmy analitycznej Social Sprout wykazał, że spot uzyskał 61-procentowy „pozytywny wskaźnik nastrojów” wśród internautów.

Jednak kilka innych firm, takich jak włoski dom mody luksusowej Valentino, także spotkało się z krytyką za wykorzystanie tej technologii w swoich kampaniach – krytycy określili reklamę Valentino jako „tanią” i „leniwą”.

e-Wydanie
