Koncern ogłosił, że dyrektorem generalnym zostanie wieloletni szef działu sprzętu John Ternus. Firma ponownie stawia na menedżera z wewnątrz, który ma zastąpić Tima Cooka. Cook, uznawany za geniusza łańcuchów dostaw, w ciągu 15 lat kierowania firmą zwiększył jej wartość rynkową o 3,6 bln dol. (kurs akcji wzrósł o 1800 proc.). Pozostanie przewodniczącym wykonawczym, gdy Ternus obejmie stanowisko 1 września.

John Ternus nowym CEO Apple po Timie Cooku

Ternus, który dołączył do Apple w 2001 r., odegrał kluczową rolę w odświeżeniu takich produktów jak Mac, który zwiększył swój udział w rynku kosztem komputerów PC. Choć rzadko pojawia się publicznie, miał duży wpływ na rozwój najważniejszych produktów Apple, takich jak iPady i AirPods.

Zmiana następuje w kluczowym momencie dla Apple. Po latach dominacji jako najcenniejsza spółka świata firma straciła ten tytuł na rzecz Nvidii, producenta chipów AI. Inwestorzy obawiają się braku innowacji w technologii, która zmienia sposób pracy, tworzenia i zdobywania informacji.

Integracja sztucznej inteligencji z iPhone’em – najbardziej udanym produktem konsumenckim w historii – może być największym wyzwaniem Ternusa.

Z wprowadzaniem AI firma ma problemy. Widać to na przykładzie asystenta Siri. Mimo że Apple wprowadził go już w 2011 r., firma nie stworzyła jeszcze przełomowego produktu opartego na AI. Siri nie stała się jeszcze tzw. „agentem” – systemem zdolnym do wykonywania złożone zadania jak ludzki asystent.

– Spodziewam się, że największym wyzwaniem będzie stworzenie lepszej strategii AI opartej bardziej na własnych rozwiązaniach Apple, a mniej na zewnętrznych partnerach – powiedział Bob O’Donnell z TECHnalysis Research, cytowany przez agencję Reuters.

Największe wyzwanie: nadrobić zaległości w AI

50-letni Ternus jest w tym samym wieku, w jakim Tim Cook obejmował stanowisko CEO po współzałożycielu Apple Stevie Jobsie. Apple, który rzadko pozwala swoim menedżerom na publiczne wystąpienia, w ostatnich latach zwiększał „widoczność” Ternusa, powierzając mu prezentacje produktów. We wrześniu zaprezentował iPhone’a Air – największą zmianę w flagowym produkcie firmy od niemal dekady.

Ternus będzie musiał także zmierzyć się z konkurencją, taką jak Meta Platforms, której okulary rozszerzonej rzeczywistości okazały się niespodziewanym sukcesem, mimo znacznie mniejszych możliwości i ceny niż headsetu Vision Pro od Apple. Również Nvidia zapowiedziała własny komputer osobisty i pracuje nad chipami do laptopów.

– Awans Ternusa sugeruje, że firma skoncentruje się na nowych urządzeniach sprzętowych, takich jak składane telefony, okulary, urządzenia VR czy tzw. AI pins – powiedział Gil Luria z D.A. Davidson.

Pożegnanie z Cookiem

65-letni Cook został zatrudniony przez Jobsa, przechodząc z firmy Compaq w czasie boomu na rynku PC w latach 90., gdy Jobs próbował uratować Apple przed bankructwem. Zyskał renomę dzięki budowie globalnego łańcucha dostaw opartego na produkcji kontraktowej w Chinach, co pozwoliło maksymalizować zyski i ograniczać koszty. W ostatnich latach dywersyfikował dostawy, chcąc uniezależnić się od Chin.

Mimo uruchomienia produkcji w Indiach i Wietnamie Apple wciąż opiera się na chińskich dostawcach i nie zdołał zaprezentować iPhone’a „Made in USA” prezydentowi Donaldowi Trumpowi, mimo ogromnych inwestycji w amerykański łańcuch dostaw.

Największą zasługą Tima Cooka było mistrzowskie przekształcenie Apple z firmy produktowej w giganta opartego na usługach i ekosystemie, co zapewniło spółce niespotykaną stabilność finansową. Pod jego wodzą Apple przestało polegać wyłącznie na cyklach sprzedaży iPhone’a, budując potężne działy takie jak App Store, iCloud czy Apple Music, które generują stały, subskrypcyjny dochód przy bardzo wysokich marżach. Cook genialnie wykorzystał bazę ponad miliarda aktywnych urządzeń, aby "uwięzić" użytkowników wewnątrz marki za pomocą nowych kategorii produktowych, takich jak Apple Watch czy AirPods.