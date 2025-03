Nadchodzi potężne zagrożenie. Komputery kwantowe złamią wszelkie zabezpieczenia

Opierając się na mechanice kwantowej, komputery te są szybsze i wydajniejsze niż komputery klasyczne, częściowo ze względu na ich wyższą zdolność do wykonywania operacji równolegle, przewidywania wyników wielu ścieżek jednocześnie i przechowywania ogromnych ilości danych.

Zespół badawczy firmy D-Wave przedstawił wyniki eksperymentu w którym komputer kwantowy pokonał superkomputer Frontier w Oak Ridge National Laboratory. Komputer kwantowy zwrócił wyniki w ciągu kilku minut, a według szacunków naukowców superkomputerowi zajęłoby to nawet milion lat, zużywając przy tym roczną globalną energię elektryczną. - To niezwykły dzień dla komputerów kwantowych. Nasza demonstracja kwantowej supremacji obliczeniowej w użytecznym problemie jest pierwszą tego typu w branży - wyjaśniał dr Alan Baratz, dyrektor generalny D-Wave, w komunikacie prasowym.

Dlatego zagrożenie jest poważne. - Podczas gdy dzisiejsze metody szyfrowania – stosowane do ochrony wszystkiego, od bankowości po bezpieczną komunikację – opierają się na problemach matematycznych, z którymi komputery obecnej generacji mają problemy, komputery kwantowe mają potencjał, aby rozwiązywać je znacznie szybciej, co sprawia, że obecne metody szyfrowania nie są bezpieczne – stwierdziła brytyjska agencja ds. cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z jej wytycznymi organizacje powinny zidentyfikować usługi, które wymagają uaktualnienia do 2028 r., a następnie przeprowadzić najważniejsze zmiany do 2031 r. i zakończyć migrację do nowego systemu szyfrowania do 2035 r.

- Nasze nowe wytyczne dotyczące kryptografii postkwantowej zapewniają organizacjom jasną mapę drogową, aby chronić dane przed tymi przyszłymi zagrożeniami, pomagając zapewnić, że dzisiejsze poufne informacje pozostaną bezpieczne w nadchodzących latach — powiedział dyrektor techniczny NCSC Ollie Whitehouse.