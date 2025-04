Wzbiera już fala przedwyborczych dezinformacji. Jak je rozpoznać?

Czym jest właściwie dezinformacja? To fałszywe lub wprowadzające w błąd treści. Mogą przybierać różne formy: postów, artykułów, komentarzy, filmów czy nagrań audio. Dezinformacja jest rozpowszechniana w celu umyślnego wyrządzenia szkody publicznej lub osiągnięcia zysku. Ostateczne cele dezinformacji to wzbudzenie strachu, utrata zaufania do instytucji i polaryzacja społeczna.

Autorzy takich działań liczą na masową redystrybucję treści przez osoby, które się z nimi zetknęły. Okazuje się, że 70 proc. więcej szans na bycie retweetowaną ma – według magazynu naukowego „Science” – wiadomość nieprawdziwa w porównaniu do prawdziwej.

Jakie są rodzaje dezinformacji? To dezinformacja intencjonalna, wprowadzanie w błąd poprzez systematyczne oddziaływanie na świadomość i podświadomość ludzi, dla taktycznych i strategicznych korzyści. Np. podczas ostatnich wyborów w mediach społecznościowych można było natrafić na wpis, że wybory zostają unieważnione ze względu na oszustwa. Pochodził z konta podszywającego się pod Państwową Komisję Wyborczą.

Z nieintencjonalnym wprowadzaniem w błąd mamy do czynienia, gdy powiela się nieprawdziwe i niezweryfikowane informacji przez użytkowników, którzy bezkrytycznie przyjmują nieprawdziwe. Np. Na krótko przed wyborami po sieci krążyła informacja o tym, że karty do głosowania miałyby być rzekomo spięte z kartami do referendum. Internauci udostępniali na swoich profilach wpisy na ten temat. Robili to zapewne w dobrej wierze – w trosce o uczciwość procesu wyborczego. Informacja ta była jednak nieprawdziwa.

Z kolei treści złośliwe to szczególny przypadek treści prawdziwych, jednak udostępnianych z negatywnym, złośliwym wydźwiękiem. Mogą to być informacje prywatne lub intymne, np. dotyczące wstydliwych chorób czy problemów osobistych postaci publicznych. W czasie kampanii wyborczej w mediach społecznościowych pojawił się wpis mający świadczyć o rzekomej „ukrainizacji” Polski. Dotyczył otwarcia w Gliwicach sklepu, mającego w nazwie ukraińskie miasto. Taki sklep rzeczywiście otwarto – podaje strona bezpiecznewybory.pl.