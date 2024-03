Odpowiedzialne innowacje, czyli wątpliwości wokół Neuralinka i sterowania myślami

Kiedy interfejsy mózg-komputer są wykorzystywane do pomagania pacjentom cierpiącym na schorzenia powodujące niepełnosprawność w bardziej niezależnym funkcjonowaniu, na przykład poprzez pomaganie im w komunikacji lub poruszaniu się13, może to znacznie poprawić jakość ich życia. W szczególności pomaga to ludziom odzyskać poczucie własnej sprawczości lub autonomii - jednego z kluczowych założeń etyki medycznej.

Jednak niezależnie od dobrych intencji, interwencje medyczne mogą powodować niezamierzone konsekwencje. W przypadku BCI naukowcy i etycy są szczególnie zaniepokojeni możliwością kradzieży tożsamości, hakowania haseł i szantażu. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki urządzenia te uzyskują dostęp do myśli użytkowników, istnieje również możliwość manipulowania ich autonomią przez osoby trzecie. Równie krytycznym, jak i wciąż niedostatecznie poznanym obszarem jest wpływ BCI na psychikę człowieka. Badanie naukowców z USA i Australii wykazało, że implant może wywołać poczucie silnego niepokoju i utraty kontroli, oraz istotnie zaburzyć poczucie tożsamości pacjenta.

Interesy za zamkniętymi drzwiami

Naukowcy zaniepokojeni są również brakiem transparentności. Informacje na temat implantu są jednak skąpe, poza broszurą mającą na celu rekrutację uczestników badania. Neuralink nie zarejestrował się na stronie ClinicalTrials.gov, co jest zwyczajowe i wymagane przez niektóre czasopisma akademickie. Dzielenie się informacjami na temat badań klinicznych jest ważne z wielu powodów, związanych w pierwszej kolejności ze standardami przyjętymi w nauce, gdzie wartość badawcza eksperymentów jest poddawana ocenie przez innych badaczy, przede wszystkim na etapie recenzji artykułów naukowych opisujących dany eksperyment. Transparentność i dostęp do wyników badań mają także wymiar społeczny, bo pomaga innym badaczom poznać obszary związane z ich badaniami i szybciej poprawić opiekę nad pacjentami.

Aby podkreślić niepokój, jaki wywołuje rozwój Neuralink, musimy wrócić do postępowania FDA. Wniosek o badania kliniczne został odrzucony ponownie w marcu 2023 roku, jednak już w maju FDA wyraziło zgodę na badania na ludziach. Do badań zgłosiło się tysiące ludzi, a pierwsza osoba przeszła operację wszczepienia implantu w styczniu 2024 roku. Zgoda FDA wywołała liczne komentarze. Laura Cabrera, neuroetyk z Penn State's Rock Ethics Institute, na łamach ”The Guardian” powiedziała, że jest zaskoczona decyzją agencji. "Czy [FDA - przypis autorów] zamierza postrzegać implant mózgu jako coś, co wymaga nie tylko dodatkowych regulacji, ale także rozważań etycznych?" - skomentowała. "A może po prostu potraktuje to jak kolejny gadżet?".

Zatwierdzenie przez FDA usunęło pierwszą przeszkodę na drodze do badań klinicznych na ludziach, ale zakres, cel i projekt takiego badania pozostają niejasne. Wnioski i procesy zatwierdzania FDA nie są dostępne publicznie. Jako spółka prywatna, Neuralink nie jest również zobowiązany do ujawniania inwestorom takich interakcji regulacyjnych. W oświadczeniu rzecznik FDA potwierdził jedynie, że Neuralink został zatwierdzony do zwolnienia z obowiązku stosowania urządzeń badawczych (IDE) - procesu FDA, który pozwala na wykorzystanie urządzenia do badań klinicznych.

Wydaje się niepokojące, że nie jesteśmy publicznie informowani nie tylko ze strony firmy (co samo w sobie budzi kontrowersje), ale nawet ze strony amerykańskiego urzędu publicznego. Taki sposób (nie)informowania o postępie technologicznym i wyłączania społeczeństwa z tego procesu, szczególnie na tak krytycznym etapie, jakim są badania kliniczne, poważnie poddaje w wątpliwość gotowość Elona Muska i amerykańskiego rządu do wzięcia odpowiedzialności za rozwój Neuralink i jego nieprzewidziane konsekwencje. Otwiera to także furtkę kolejnym firmom z branży, by ingerować w ważne etycznie problemy przy całkowitym zignorowaniu interesu społecznego.