Banki w erze robotów

Sztuczna inteligencja rozmawia z klientem na infolinii, roboty dostarczają analitykom wszystkim informacji potrzebnych do udzielenia kredytu, ale to człowiek decyduje czy klientowi udzielić kredytu czy nie. Takie jest prawo. Bankowcy przyznają, że choć sztuczna inteligencja już zmieniła ich pracę, to największe zmiany przed nimi.