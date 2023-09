Ten preparat umożliwi długie misje kosmiczne. Rozwiązano największy problem

Czy pozytywne myślenie prowadzi do sukcesu? Naukowcy obalają popularny mit

Czy pozytywne myślenie i wizualizacja bogactwa to droga do sukcesu? Zespół naukowców z australijskiego uniwersytetu Queensland przebadał to zjawisko i znalazł odpowiedź, która burzy popularny wśród wielu osób mit na temat pozytywnego myślenia.