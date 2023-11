ChatGPT ma już równo rok. Teraz chce zarabiać i dać zarobić innym

Kłopotem jest też brak kompetentnych pracowników. Jak zauważa Aws Naser, szef AI Superpowers, agencji szkolącej z biznesowego zastosowania sztucznej inteligencji, ten aspekt to główna bariera dla wdrożeń tych narzędzi dla 52 proc. biznesów. Kolejną rafą jest dostęp do danych, a więc „tlenu” dla botów. Aż 92 proc. firm z naszego kraju przyznaje, że w ich organizacji występuje pewien stopień silosowości lub fragmentacji danych, co stanowi krytyczny problem dla wdrożeń AI. Takie statystyki mogą niepokoić, zwłaszcza że mija już rok od czasu rewolucji wywołanej przez OpenAI, czyli startu popularnego chatbota. ChatGPT okazał się hitem – swój pierwszy milion użytkowników zdobył bowiem w pięć dni. Po 12 miesiącach jest ich już ponad 100 mln tygodniowo. Strona, przez którą możliwy jest dostęp do bota, notuje 1,5 mld wizyt miesięcznie. – ChatGPT nie był przełomem technologicznym samym w sobie, natomiast – ze względu na odbiór przez szersze grono użytkowników – zmienił dynamikę firm działających w branży. W ten sposób pośrednio, acz istotnie, ChatGPT zmienia trajektorię rozwoju AI – twierdzi Piotr Miłoś, lider zespołu badawczego w IDEAS NCBR. I podkreśla, że narzędzia oparte na pokrewnych technologiach są i będą włączane w coraz więcej produktów.

– Firmy, które poznają AI i zintegrują ją ze strategią, mogą spodziewać się niewiarygodnej przemiany w sposobie, w jaki działają i konkurują na rynku – dodaje Radosław Mechło, ekspert ds. AI.

Sklep z botami

Prawdziwym przełomem okazać ma się tworzony przez OpenAI tzw. marketplace dla technologii GPTs. Marta Zalewska, prezeska AI Teammate, agencji specjalizującej się w tworzeniu botów eksperckich, zauważa, że choć dotychczasowe osiągnięcia AI imponują szybkością wdrożeń, to największy potencjał tkwi właśnie w Generative Pre-trained Transformers (GPTs). To narzędzie stwarza nowe możliwości (OpenAI ogłosiło udostępnienie swojego narzędzia GPTs użytkownikom płatnych wersji ChatGPT, a w najbliższych tygodniach planowane jest uruchomienie platformy GPTs, z której zyski będą przekazywane m.in. twórcom). Potencjał GPTs w biznesie może generować nowe źródło przychodu – GPTs mogą np. umożliwić tworzenie bardziej spersonalizowanych usług i produktów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Na platformie OpenAI pojawiły się pierwsze konsumenckie GPTs – można tam znaleźć choćby boty tworzące kolorowanki dla dzieci, doradzające, jak zrobić kreatywne koktajle, czy „szefa kuchni” z przepisami. Dzięki GPTs zaczną powstawać zupełnie nowe modele biznesowe, czego przykładem już może być choćby Stizker Whizz Bot. Mowa o narzędziu, które służy do tworzenia naklejek – użytkownik sam opracowuje pomysł naklejki w czacie, ale projekt jest wysyłany druku i dostarczany do klienta już jako gotowy produkt (na razie tylko w USA).