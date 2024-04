Dowiedziała się, że reklamuje spray na owady. Znana dziennikarka oszukana z pomocą AI

Umowa została podpisana elektronicznie, w marcu firma przesłała 20 tys. funtów na konto powiązane z bankiem cyfrowym. Zdjęcia Bonnin do wykorzystania w kampanii wysłano pięć dni później. Kolejne e-maile wysyłane przez agencję Incognito pozostały bez odpowiedzi. Kampania ruszyła niedawno, wykorzystując materiał przesłany przez oszustów. Wkrótce dziennikarka napisała w serwisie X, że nie zgodziła się na udział w reklamie.

Czytaj więcej Technologie Scarlett Johansson wykorzystana przez sztuczną inteligencję. Pierwszy taki pozew Aktorka pozwała firmę za wygenerowanie jej głosu przy pomocy algorytmu, a następnie wykorzystanie go w reklamie internetowej. Niedawno głośna była sprawa wygenerowania na potrzeby reklamy postaci niezwykle podobnej do Toma Hanksa.

Osoba podszywająca się pod Bonnin wysłała za to do Cartera SMS-a z przeprosinami i stwierdziła, że nie radzi sobie z mediami społecznościowymi, a także powołała się na problemy z serwerem i bezpieczeństwem. W tym momencie prezes Carter zorientował się, że także on został oszukany. - Bardzo mi przykro z powodu tego, przez co przeszła firma. To wcale nie jest zabawne. To także nauczka, że jeśli coś wygląda zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe i jest zbyt łatwe, sprawdź potrójnie lub poczwórnie - mówi sama Bonnin.

Sztuczny głos od sztucznej inteligencji nie wzbudził czujności

W wiadomości głosowej usłyszanej przez dziennikarzy „Guardiana" wygenerowany przez sztuczną inteligencję Bonnin wypowiada kilka wymyślonych zwrotów, dość sztucznym głosem. Surya Koppisettin ze start-upu Reality Defender zajmującego się wykrywaniem fałszerstw obrazu, powiedziała, że wciąż widać luki i problemy z szybkością recytacji, które są spójne z mową generowaną przez sztuczną inteligencję. Dialogi są także nierówne pod względem akcentu, a wymowa niezwykle wyraźna pomimo hałasu wokół, co budzi wątpliwości.

Bonnin dodaje, że incydent to wiadomość ostrzegawcza dotycząca potencjalnych pułapek związanych ze sztuczną inteligencją. - Istnieje wiele sposobów wykorzystania jej z korzyścią dla społeczeństwa. Technologia będzie coraz lepsza i bardziej wyrafinowana – dodała dziennikarka.