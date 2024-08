Ile osób choruje na serce

Brytyjska Fundacja Serca (BHF) szacuje, że w Wielkiej Brytanii na choroby serca cierpi około 7,6 mln osób, a co roku na tomografię komputerową serca kieruje się około 350 tys. z nich. Szacuje się, że u pacjentów ze stanem zapalnym tętnic wieńcowych ryzyko zgonu z powodu zawału w ciągu kolejnej dekady jest o 20-30 razy wyższe. System od Caristo Diagnostics pozwala lepiej ich zbadać i przeciwdziałać zagrożeniom. Nowatorskie rozwiązanie badane jest w ramach projektu Orfana (Oxford Risk Factors and Non-induced imaging). Szef tego projektu prof. Charalambos Antoniades, wskazuje, że dostępne dotąd narzędzia były prymitywne. – Mogły oceniać jedynie ogólne czynniki ryzyka, takie jak to, czy pacjent choruje na cukrzycę, pali papierosy lub jest otyły – wylicza w rozmowie z BBC.

Czytaj więcej Technologie Supermoc dla wszystkich. Rewolucyjne rozwiązanie da niezwykłą siłę i szybkość Robotyczne egzoszkielety będą nie tylko błogosławieństwem dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy będą je mogli nosić na co dzień jak ubranie, by zyskać na sile i sprawności. Przełomem jest zastosowanie sztucznej inteligencji.

Sytuację zmieniła sztuczna inteligencja. – Dzięki AI wiemy dokładnie, u którego pacjenta w tętnicach występuje aktywność choroby, zanim ta jeszcze się rozwinie – dodaje.