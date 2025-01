Przełom w telemedycynie. Na CES w Las Vegas pokazano monitoring zdrowia w przyszłości

Bezdotykowy nadzór dla ludzi i zwierząt

Ale prawdziwym przełomem ma być High-Privacy AI Digital Caregiver. To instalowane np. nad szpitalnym łóżkiem urządzenie, które zdalnie jest w stanie kontrolować funkcje życiowe pacjenta. Rozwiązanie, za którym stoi ITRI i zespół Streamteck, to oparty na sztucznej inteligencji system obrazowania termicznego i tzw. radaru fal milimetrowych. Naukowcy podkreślają, że to dokładne w swoich pomiarach, bezkontaktowe urządzenie, powstało specjalnie dla domów opieki – może wykrywać upadki i natychmiast powiadamiać opiekunów, kontrolować oddech, tętno, temperaturę ciała, poziom natlenienia krwi i ciśnienia.

Michał Duszczyk, korespondencja z Las Vegas