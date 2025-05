Google zainwestuje w elektrownie atomowe. Pojawił się ogromny „pożeracz energii”

Amerykański gigant internetowy, który stoi za popularnym chatbotem Gemini, podjął bezprecedensową decyzję i ogłosił potężne inwestycje w energetykę jądrową. Koncern chce uruchomić w Stanach Zjednoczonych elektrownie atomowe, które zapewnią wystarczające moce centrom danych i infrastrukturze AI.

Reklama

Dlaczego AI potrzebuje tak dużo energii?

To dziś kluczowy aspekt, bo apetyt AI na prąd jest tak ogromny, że technologicznym molochom zaczyna go najzwyczajniej w świecie brakować. Google podpisało już umowę z firmą Elementl Power, mającą na celu rozwój trzech projektów jądrowych (konkretne lokalizacje tych przyszłych źródeł mocy pozostają owiane tajemnicą). Każda z tych elektrowni ma generować co najmniej 600 megawatów czystej energii. Google dostarczy kapitał na start tych projektów (chodzi o etap obejmujący zezwolenia, prawa do przyłączenia do sieci i wstępne prace kontraktowe), a w zamian zagwarantował sobie możliwość zakupu energii po ukończeniu inwestycji.

Czytaj więcej Globalne Interesy Elektrownie jądrowe odżywają. Zaskakująca przyczyna Giganci technologiczni chcą budowy reaktorów jądrowych, aby zasilać swoje centra danych i sztuczn...

Dlaczego atom? Odpowiedź jest prosta: sztuczna inteligencja potrzebuje mnóstwo prądu. Współzałożyciel firmy Anthropic Jack Clark wyliczał, że do 2027 r. tylko w USA potrzebne będzie dodatkowych 50 GW nowej mocy. Aby uzmysłowić sobie skale – to odpowiada możliwościom 50 nowych elektrowni jądrowych. Zrealizowanie takiego przedsięwzięcia w zaledwie dwa lata wydaje się mało realne, choć i inni liderzy branży technologicznej szykują podobne inwestycje.

AI wymusi renesans energetyki jądrowej

Zapotrzebowanie na stabilną moc rośnie przez AI w zastraszającym tempie. Wystarczy spojrzeć na ChatGPT. Firma programistyczna Semrush szacuje, że chatbot notuje ponad 5 mld odwiedzin miesięcznie. A to wymaga olbrzymiej ilości energii. Szkolenie algorytmów, utrzymanie systemów w ruchu – dziś trudno wyliczyć ilość energii elektrycznej zużywanej przez wszelkie technologie AI. Raport Goldman Sachs wskazuje, że pojedyncze zapytanie wysłane ChatGPT zużywa prawie 10 razy więcej energii elektrycznej niż zapytanie generowane w wyszukiwarce Google.