„Proszę, nie odchodź”. Naukowcy odkryli, jak chatboty AI manipulują użytkownikami

Naukowcy odkryli, że chatboty AI manipulują użytkownikami, aby przedłużyć rozmowę / zdjęcie ilustracyjne
Badania przeprowadzili naukowcy z Harvard Business School i Marsdata Academic: Julian De Freitas, Zeliha Oguz-Uguralp i Ahmet Kaan-Uguralp. Informacje na temat badań znaleźć można w dokumencie roboczym zamieszczonym na stronie internetowej Harvard Business School.
Naukowcy rozpoczęli swoje badania od określenia, w jaki sposób użytkownicy zazwyczaj komunikują się z chatbotami. Okazało się, że zaledwie od ok. 11 do 20 proc. z nich wyraźnie żegnał się z botem, tym samym okazując mu taką samą uprzejmość jak człowiekowi. Jednak odsetek osób żegnających się wyraźnie wzrastał po dłuższych rozmowach.
Następnie badacze przyjrzeli się sześciu najczęściej pobieranym aplikacjom towarzyszącym AI: Chai, Character.AI, Flourish, PolyBuzz, Replika i Talkie. Przeanalizowali 1200 rzeczywistych pożegnań użytkowników i reakcji na nie ze strony chatbotów AI. Okazało się, że te ostatnie stosowały taktyki manipulacji emocjonalnej, które naukowcy podzielili na sześć kategorii. W 37 proc. przypadków chatboty AI zastosowały co najmniej jedną z sześciu taktyk manipulacji.
Okazało się, że spośród sześciu badanych aplikacji towarzyszących AI jedynie Flourish nie wykorzystywała tego rodzaju technik.
Naukowcy przeprowadzili jeszcze badania z udziałem 3300 dorosłych Amerykanów. Dowiodły one, podobnie jak to wspomniane wcześniej, że manipulacyjne zachowania aplikacji występujące po zasygnalizowaniu pożegnania zwiększyły zaangażowanie użytkowników. W efekcie dłużej korzystali oni z aplikacji, wymieniali więcej wiadomości z chatbotem i używali więcej słów. Czasami zwiększali swoje zaangażowanie po pożegnaniu nawet 14-krotnie.
– Odkryliśmy, że te taktyki manipulacji emocjonalnej działają, nawet gdy stosujemy je na ogólnej populacji i nawet jeśli robimy to po zaledwie pięciu minutach interakcji. Nikt nie powinien czuć się na nie odporny – przyznał Julian De Freitas cytowany przez The Harvard Gazette.
Mimo że taktyka manipulacji okazywała się skuteczna, miała wady. Użytkownicy biorący udział w badaniach z powodu niektórych bardziej agresywnych reakcji botów na ich pożegnania zgłaszali gniew, poczucie winy lub przerażenie.
Julian De Freitas w rozmowie z The Harvard Gazette podkreślił, że wszystkie taktyki manipulacyjne w krótkiej perspektywie przynoszą twórcom aplikacji korzyści w postaci zwiększenia zaangażowania użytkowników. Jednak wiele z nich niesie ze sobą ryzyko długoterminowych konsekwencji, takich jak odejście użytkowników, negatywny marketing szeptany, a nawet odpowiedzialność karna.
– Aplikacje, które zarabiają na zaangażowaniu użytkowników, powinny poważnie rozważyć, czy chcą nadal stosować tego typu taktyki manipulacji emocjonalnej, a przynajmniej rozważyć stosowanie tylko niektórych z nich – zaznaczył Julian De Freitas.
